Credicorp paga más de S/ 1.5 mil millones a SUNAT, pero anuncia que impugnará las resoluciones: ¿Qué pasó?

Grupo Crédito S.A., una subsidiaria de CREDICORP LTD., ha informado el pago total de las Resoluciones de Determinación y Resoluciones de Multa notificadas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). El monto total cancelado asciende a S/ 1,577,174,872.00.

La notificación de estas resoluciones por parte de SUNAT a Grupo Crédito se realizó el pasado 27 de junio de 2025. El pago se efectuó el mismo día en que se hizo público este nuevo "Hecho de Importancia" a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

A pesar de haber realizado el pago, Grupo Crédito ha reafirmado su decisión de ejercer su derecho de defensa en las vías legales. La compañía planea impugnar las Resoluciones con la finalidad de utilizar las herramientas legales que la ley le otorga.

Este comunicado fue emitido por CREDICORP LTD. a través de su Representante Bursátil, Guillermo Morales Valentín, y está en conformidad con lo dispuesto por el artículo 30° del Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores y el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada.

Credicorp denunció cobro injustificado de Sunat

Credicorp, a través de su filial Grupo Crédito S.A., denunció que la SUNAT está aplicando cambios arbitrarios en las reglas tributarias al exigirle un pago de más de S/ 1,500 millones por supuestas omisiones de impuesto a la renta, correspondientes a operaciones bursátiles de 2018 y 2019 que, según la empresa, estaban exoneradas por ley.

Las transacciones cuestionadas fueron compras de acciones del Banco de Crédito del Perú a Credicorp Ltd., realizadas a través de la Bolsa de Valores de Lima, que cumplían con los requisitos legales vigentes: eran inferiores al 10 % del capital en un período de 12 meses, pudieron ser exoneradas, fueron comunicadas previamente a la SMV, autorizadas por la SBS y registradas en Cavali.

Credicorp destacó que un Comité Revisor de la SUNAT ya había desestimado estas observaciones hace más de dos años, pero ahora SUNAT ha reabierto el caso con argumentos opuestos, alegando simulación en dichas transacciones, una conclusión que previamente había sido descartada por la propia entidad.