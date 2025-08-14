SUNAT destaca el pago anticipado de S/ 1,500 millones por parte de Credicorp: "Es importante para evitar la litigiosidad"

Marilú Llerena, jefa de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), conversó con RPP y se pronunció sobre el reciente pago de S/ 1,500 millones realizado por Crédicorp.

La funcionaria confirmó que Crédicorp ha efectuado el pago de S/ 1,500 millones, una noticia que se dio a conocer a través de la página de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMB). Llerena enfatizó que este desembolso es particularmente significativo porque se realizó antes de llegar al Poder Judicial, una estrategia que la SUNAT busca fomentar activamente.

"Estamos procurando que los casos en los que la SUNAT, luego del proceso de auditoría, determina el pago de los impuestos, que muchas veces el litigio puede durar de 5 a 20 años, es importante que todas las empresas como en este caso se pueda pagar y evitar la litigiosidad", declaró Llerena.

Aunque la SUNAT maneja otros casos de pagos importantes, la jefa de la institución subrayó que este caso es "muy importante" por su impacto en la reducción de litigios prolongados.

No obstante, es importante mencionar que Credicorp realizó el pago, pero aun así ejercerá su derecho de defensa en las vías legales. La compañía planea impugnar las Resoluciones con la finalidad de utilizar las herramientas legales que la ley le otorga.

Sunat insta a pedir comprobante de pago

Desde Gamarra, la jefa de la SUNAT anunció una campaña para que todos pidan boleta al comprar y que los empresarios entreguen un comprobante de pago. El objetivo es aumentar los recursos del Estado para ofrecer más bienes y servicios a los peruanos.

La meta de recaudación para este año es de S/ 173,000 millones. La SUNAT trabajará respetando la ley, dando oportunidad a los contribuyentes para sustentar, apoyando a las pequeñas empresas y cobrando las grandes deudas tributarias.

Llerena agradeció a quienes pagan sus impuestos, señalando que eso beneficia a todos y resaltando que la recaudación viene creciendo.



