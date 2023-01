Descartan apoyos económicos a personas no incluídas en los programas sociales. | Fuente: Andina

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras descartó la distribución de un nuevo bono para apoyar a las familias, así como se hizo el año pasado con el Bono Alimentario de S/ 270.

"No se contempla bono generalizado como el bono alimentario que se dio el año pasado o el bono Yanapay que se dio hace un año", explicó a través de RPP Noticias.

Sin embargo, Contreras no descartó que sea una posibilidad si las condiciones económicas no mejoran en el país, afectado no solo por la inflación, ahora también por las protestas. Aunque advirtió que la decisión depende de varios factores.

"Es algo que no se puede descartar porque depende del espacio fiscal y si vemos algún deterioro en las condiciones de vida de las familias podríamos implementar una medida adicional", explicó Contreras.

Si bien la inflación supera el 8 % a fin del año pasado y el Perú ha perdido más de 300 millones de soles por los bloqueos, el ministro recordó que no estamos en las mismas condiciones que en el 2020 cuando los peruanos no podían trabajar.

"Los bonos se dieron en un contexto donde los peruanos no podían trabajar y la forma de sobrevivir era de estos recursos directos, por eso la estrategia pasó de una estrategia generalizada a una más focalizada", precisó.

Mientras tanto, recordó que se han contemplado subsidios económicos a afiliados a diferentes programas sociales.

Por ejemplo, el Bono Juntos que se entregará a más de un millón de personas, y también los del programa Contigo recibirán por única vez un subsidio de S/ 300.

Ultimátum a ministerios

Alex Contreras también se pronunció por el lento avance de la inversión pública y dio un mensaje a los diferentes ministerios sobre su ejecución presupuestal.

"Ya se presentaron las metas, voy a presentar el avance y esto lo vamos a hacer semana tras semana a nivel de gabinete y he sido muy claro con mis colegas que si un ministerio no ejecuta su presupuesto inmediatamente vamos a reasignarlo", refirió.