De Mesa Redonda a las oficinas: la competencia por la mejor decoración de Halloween, con combos desde S/150

La campaña de Halloween está alcanzando su punto máximo esta semana, considerada "crucial" para los comerciantes de Mesa Redonda. Roberto Díaz, presidente de la Asociación de Importadores Medianos (AIMPE), estuvo en Economía Para Todos por RPP y anticipó que las ventas de artículos temáticos para esta festividad serán superiores a las del año pasado, proyectando un incremento de entre 20 % y 30 %.

Este aumento en el consumo se debe, en gran medida, a la alta competitividad entre importadores, lo que ha generado una baja significativa en los costos de los productos de decoración y disfraces.

El costo de la competencia en oficinas

Una de las tendencias observadas por el sector es la creciente demanda por la ambientación de espacios laborales, ya que existe una competencia interna en las empresas por tener el piso mejor decorado por Halloween.

Ante esta demanda, los negocios de Mesa Redonda están ofreciendo servicios de delivery y combos diseñados específicamente para oficinistas que buscan embellecer sus áreas de trabajo.

Díaz destaca que los precios de los adornos han bajado considerablemente, estimándose una reducción de entre 15 % y 20 % respecto al año pasado, favorecido también por la baja del dólar. La clave de la campaña actual es la tecnología.

Entre las novedades tecnológicas disponibles para la decoración de oficinas, se encuentran:

Proyectores de luces: Iluminan ambientes con pantallas temáticas de brujería. Estos proyectores de luz láser se pueden encontrar desde S/ 30 a S/ 40 .

Iluminan ambientes con pantallas temáticas de brujería. Estos proyectores de luz láser se pueden encontrar desde S/ . Adornos con tecnología avanzada: Hay productos que aplican LED, robótica e incluso responden a preguntas, como una especie de brujas interactivas.

Respecto al costo total para ambientar un piso de oficina, Díaz calcula que la inversión inicial para una decoración atractiva puede oscilar entre S/ 150 y S/ 200, dependiendo del área a cubrir (por ejemplo, 50 o 100 metros).

El valor de los disfraces alcanzaría los S/ 300

Mesa Redonda y el Mercado Central continúan siendo puntos para la compra de disfraces debido a sus "precios cómodos". Al igual que con los adornos, los disfraces de este año incorporan mucha tecnología, utilizando luces LED y sonidos para que el atuendo de un monstruo o una bruja se vea "más real".

La variedad de precios es amplia, adaptándose a todos los presupuestos:

Disfraces sencillos: Hechos de material plastificado, se pueden encontrar desde S/ 30 .

Hechos de material plastificado, se pueden encontrar desde S/ . Disfraces elaborados: Pueden llegar a costar hasta S/ 300 .

Pueden llegar a costar hasta S/ . El rango de gasto promedio: Según Díaz, la mayoría de los compradores invierte entre S/ 60 y S/ 80 en un disfraz que resulta atractivo para la fiesta.

Finalmente, el representante de los importadores recomienda a los consumidores estar atentos a los días previos a la celebración, ya que los días de mayor venta suelen ser "un día antes y medio día" del evento.

Es en este periodo que los importadores pueden realizar remates, ofreciendo el producto "a mitad de precio" si perciben que no se está vendiendo. Esta amplia oferta genera precios muy competitivos, animando a las personas a realizar compras masivas.