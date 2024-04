Hay 23 proyectos mineros por $ 30 mil millones sin ejecutar debido a la excesiva tramitología, asegura IIMP

Presidente de este gremio afirmó que la falta de ejecución de estas iniciativas, entre los años 2008 y 2022, significó pérdidas de S/ 700 mil millones para la economía peruana.

El presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Abraham Chahuan, señaló que existen 23 proyectos valorizados en US$ 30 mil millones sin ejecutar, a la fecha, por la excesiva tramitología de las instituciones gubernamentales. Así lo anunció en su última conferencia “Reflexiones en torno a la evolución minera desde el IIMP”.

“De esos 47 proyectos o 51, el grueso, un total de 23 presentan retrasos por razones ajenas a la voluntad de la empresa, con una inversión de US$ 30 mil millones”, apuntó. Y es que para impulsarlos, se requieren de al menos 407 regulaciones administrativas en 29 instituciones del Estado.

En ese sentido, señaló que el costo de la no ejecución de estas iniciativas entre los años 2008 y 2022, significó pérdidas de S/ 700 mil millones para la economía peruana y S/ 123 mil millones en recaudación fiscal.

Añadió que el no desarrollo de estos proyectos también impidió que 1.7 millones de personas adicionales hayan salido de la pobreza en el año 2022.

Finalmente, Chahuan manifestó que los S/ 123 mil millones no recaudados por proyectos habrían cubierto la brecha de infraestructura de corto plazo, lo equivalente a S/ 117 mil millones.

“Los S/ 43 mil millones de recaudación que no se obtuvo para Cajamarca, esta habría sido destinada para financiar ocho veces su cartera de proyectos”, aseveró.

Estado debe aplicar normativa contra la minería ilegal y no solo supervisar la formal

Por otro lado, el presidente del IIMP afirmó que las instituciones del Estado fiscalizan más a la minería formal que genera inversiones y beneficios para la población, que a la minería ilegal que solo genera otros delitos, pérdidas económicas y depreda el ecosistema.

"No debemos ceder ante las presiones, hay presiones que tienen otro carácter. Claro para minería ilegal me hago el del ojo gordo, pero a los que quieren traer 7, 8 o 10 billones (de dólares) les pongo 400 permisos. ¿Hace sentido? No. ¿Por qué las instituciones del Estado no van a ver la minería ilegal? En las (concesiones) formales supervisan tres meses. Ok, pero también vayan al otro lado", anotó