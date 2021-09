El contralor también señaló que la aplicación del control concurrente tiene rentabilidad de 500%, es decir, por cada S/ 1 invertido en el control a obras se ahorró S/ 6 al Estado. | Fuente: Andina

El país tiene un total de 3,300 obras paralizadas, con un valor de más de S/ 18,400 millones, según advierte la Contraloría General de la República en su presentación en la Comisión de Fiscalización y Contraloría.

Las obras se encuentran detenidas debido a deficiencias en el expediente técnico, no disponibilidad de terrenos, entre otros motivos.

El contralor general de la República, Nelson Shack, indicó que estos problemas podrían arreglarse con la expansión del control concurrente, así como con iniciativas legislativas que permitan destrabar las obras, incluso las que tienen arbitraje o proceso judicial.

Obras con acuerdo gobierno a gobierno

Por otro lado, Shack comentó su preocupación por la falta de capacidades legales de la Contraloría para intervenir en el control de convenios de Estado a Estado.

"No tenemos las capacidades legales suficientes para poder intervenir en el control de convenios de Estado a Estado y es una preocupación que tenemos porque últimamente estos contratos de Estado a Estado se están poniendo de moda", indicó.

El contralor recordó que ahora se están pactando convenios gobierno a gobierno para el Aeropuerto de Chinchero, para el Hospital Lorena en Cusco, el Hospital Sergio Bernales en Collique, la Carretera Central y la Reconstrucción con Cambios. Pero, indica que “no cualquier obra puede entrar a un convenio de Estado a Estado”.

“Tiene que haber un análisis adecuado de los costos y beneficios, porque como bien se menciona, no operan con la regla de contratación pública, operan de acuerdo al comercio internacional y no siempre la Contraloría tiene toda la información o puede acceder rápidamente a toda la información. De hecho, los cuatro convenios, salvo el de la Carretera Central que recién ha empezado, están atrasados, porque el convenio de Estado a Estado no resuelve problemas estructurales dependiendo de cómo se diseña”, dijo.