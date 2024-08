Hub Arena aún no cumple con los requisitos para construirse en Chorrillos.

Recientemente, a través de un medio local, se deslizó la posibilidad de que la construcción sea en este distrito; sin embargo, esto no es preciso.

Hub Arena todavía no tiene luz verde. La Municipalidad distrital de Chorrillos tomó conocimiento de la intención de construir un recinto para grandes eventos y megaconciertos en su distrito.

Sin embargo, a la fecha revelaron en exclusiva a RPP y a través de un comunicado que este proyecto aún no cuenta ni siquiera con solicitud de trámite de autorización.

"Nuestra administración municipal ha tomado conocimiento de la intención de construir o implementar un espacio para la realización de conciertos o centro de convenciones dentro de la jurisdicción, hecho que a la fecha no cuenta con ninguna solicitud de trámite de autorización, licencia o estudio técnico favorable para dicha propuesta", indicaron.

Cabe recordar que hace unos días, a través de un medio local, se deslizó la posibilidad de que la construcción sea en este distrito, sin embargo esto no es preciso.

Asimismo, el municipio chorrillano enfatizó no estar en contra de las inversiones dentro del distrito, pero recalcó se debe precisar que la implementación de estos espacios debe ser en un lugar adecuado y debidamente acondicionado para evitar afectar a los predios colindantes, ni a nuestros vecinos.

"Exhortamos a los impulsadores de esta iniciativa a que previamente realicen los trámites ante las instituciones correspondientes: Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para los temas referidos a la zonificación y a la empresa Municipal Prohvilla para la opinión ambiental. Así como los estudios de impacto vial que determinen la factibilidad del proyecto", se lee en la publicación.

Finalmente invocamos a la población a no dejarse sorprender por información no verificada, carente de sustento y difundida en portales web y redes sociales con fines desconocidos. "Nuestro municipio hará pleno uso de sus facultades para salvaguardar la buena honra de nuestra gestión y la integridad de los vecinos del distrito", finalizaron.

