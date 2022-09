Según IPSOS, en el 2021, el 46% de las personas que realizaban compras por internet en zonas urbanas del país, lo hacían a través de aplicativos móviles.

Con la llegada de la pandemia, la entrega por delivery se ha vuelto uno de los servicios más requeridos en diferentes partes del país, sobre todo en Lima. Para ello, muchos ciudadanos optan por utilizar aplicativos como el de Rappy y PedidosYa, que son los más conocidos actualmente.

Según IPSOS, en el 2021, el 46% de las personas que realizaban compras por internet en zonas urbanas del país, lo hacían a través de aplicativos móviles. Por ello, el Indecopi lanzó una guía comparativa para que los usuarios conozcan las principales características que ofrecen estas aplicaciones.

Aunque pueden resultar seguros y amigables, ¿sabías que ambos incluyen cargos no requeridos durante el proceso de compra. Indecopi los detectó y compartió en su guía, pero nosotros te lo explicamos aquí.

¿Qué cargos incluyen estos aplicativos?

La guía del Indecopi informa que ambos aplicativos incluyen cargos no requeridos durante la compra de productos y servicios como, por ejemplo, la opción de propina se encuentra preestablecida sin consentimiento en la cesta de la compra.

En el caso de la propina, si bien se selecciona automáticamente, tú puedes elegir la opción otro y escribir “S/0” o “ahora no”, para no agregar un monto extra. De no advertir este cobro, hay riesgos de realizar gastos no previstos para los usuarios, considerando el número de transacciones diarias constituirían montos importantes.

¡Cuidado con tus datos personales!

Asimismo, las cláusulas establecidas por los aplicativos podrían ser abusivas en tanto si, de sus términos y condiciones se desprende que los proveedores puedan afectar los derechos de los consumidores señalados en la ley, como, por ejemplo, su libertad de elegir o su renuncia a reclamar ante la plataforma por el servicio recibido.

Según Indecopi ambos piden permiso para utilizar nuestros datos personales, pero si no lo aceptamos no podemos usar el aplicativo. Esto nos expone a que compartan con los grupos empresariales sin nuestro consentimiento, lo que limita su derecho de libertad para elegir.

Indecopi también informó que ningún aplicativo asume responsabilidad en caso de incidentes durante la prestación del servicio; además, no especifican dónde y cómo colocar los datos del proveedor en el libro de reclamaciones habilitado.





RECUERDA





Si advierte alguna irregularidad en los productos y/o servicios adquiridos, puede acudir al Indecopi y presentar un reclamo a través de los siguientes canales de atención:

✔ Servicio gratuito “Reclama Virtual”: https://enlinea.indecopi.gob.pe/reclamavirtual/

✔ Líneas telefónicas: 224 7777 para Lima, y el 0 800 4 4040 para regiones.

✔ Correo electrónico: sacreclamo@indecopi.gob.pe.

Si se es testigo de un hecho irregular, también puede reportarlo a través del Formulario Web “Vigilancia Ciudadana”: https://cutt.ly/jjW4l8m.