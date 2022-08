Conoce la guía para realizar un viaje placentero. | Fuente: Andina

Este 30 de agosto es feriado por el Día de Santa Rosa de Lima, así que tienes opción de darte un viajecito, pero ¿cómo hacerlo sin que termines molesto por algún servicio mal hecho?, Indecopi puso a disposición su guía 'Checa tu viaje', que te enseña las obligaciones de las empresas de transporte, hospedaje, restaurantes, entre otros.

Puedes descargar la guía aquí, pero también te resumimos algún dato importante, ¡toma nota!

Viajes

Si planeaste un viaje, no olvides averiguar sobre la empresa de transportes, y su medio de pago para que no te sorprendan a última hora. Tienes que conocer cuánto durará tu viaje, si habrá paradas, cuál es el peso permitido del equipaje y no olvides elegir siempre a un proveedor formal y exigirle tu boleto de viaje para probables reclamos.

Hospedajes

Cuando hayas llegado a tu destino, lo que buscarás es un lugar para guardar tus objetos personales y descansar. Si llegas al lugar a buscar hospedaje, ten en cuenta que ellos están obligados a publicar la lista de precios de los productos y servicios que ofertan, además, si ofrecen cobros en dólares, tienen que darte la opción de pagar en moneda nacional, incluyendo IGV y otros recargos.

Si quisiste ahorrar todo el proceso del hospedaje, transporte, y otros, y contrataste a una empresa de viajes asegúrate de que estas deben informarte sobre todo el servicio: itinerario, duración del tour, lugares que serán visitados, si el costo de las entradas a centros arqueológicos o históricos está incluido en el paquete, entre otros.

Deportes de aventura

Es importante recordar que solo las agencias de viaje y turismo debidamente autorizadas pueden prestar servicios de turismo de aventura y que estos deben contar con personal especializado, así como, de corresponder, contar con conocimientos certificados de primeros auxilios de acuerdo con la modalidad brindada. Asimismo, deben contar con los equipos idóneos para la práctica de dichas actividades, lo cual, podría incluir equipos de seguridad personal.

Si desea conocer más sobre sus derechos como consumidores y la oferta turística en el país, puede ingresar al siguiente enlace: https://bit.ly/3KxkVWl.

De advertir alguna irregularidad en los servicios contratados tiene derecho de exigir el Libro de Reclamaciones para dejar constancia de su reclamo o queja.

Si no se encuentra conforme con la solución propuesta o no ha podido llegar a un entendimiento con el proveedor, puede acudir a Indecopi y presentar un reclamo a través de los siguientes canales de atención:

Servicio gratuito “Reclama Virtual”.

WhatsApp Aeropuerto: 985 197 624 (las 24 horas del día, todos los días de la semana)

Líneas telefónicas: 224 7777 para Lima, y el 0 800 4 4040 para regiones.

Correo electrónico:

sacreclamo@indecopi.gob.pe.

Además, si eres testigo de un hecho irregular, puedes reportarlo a través del Formulario Web “Vigilancia Ciudadana”:

https://cutt.ly/jjW4l8m.