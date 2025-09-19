Últimas Noticias
Comic Con 25: productora deberá reembolsar entradas y pagaría multa de casi S/1 millón por cancelar el evento

Fiorella Hokama

La empresa Fun For Fan S.A.C. fue multada por la cancelación del evento que prometía la presencia de artistas como Joseph Quinn. La Comisión de Protección al Consumidor N°3 también ordenó el reembolso completo del dinero de los boletos a todos los afectados en un plazo de 15 días hábiles.

La empresa productora Fun For Fan S.A.C. fue multada con 182.85 UIT (equivalente a S/ 978,247.50) por la cancelación del festival Comic Con 25; así lo informó el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), a través de su Comisión de Protección al Consumidor N°3 (CC3).

Adicionalmente, el gerente general de la compañía, Jean Pierre Ortiz Sasai, fue sancionado con 13.99 UIT (S/ 74,846.50) por su participación directa en las infracciones.

La sanción responde a que el evento, que estaba programado para los días 1 y 2 de marzo de 2025 en La Videna de San Luis, no se llevó a cabo. El festival había generado gran expectativa al promocionar la participación de reconocidos artistas de la cultura pop como Joseph Quinn, David Yost, René García, Gina Sánchez y Dani Virgen.

Según la resolución de la CC3, la productora incurrió en varias faltas graves:

  • Incumplió con brindar un servicio idóneo conforme a lo promocionado.
  • No proporcionó información clara, suficiente ni oportuna sobre el proceso de devolución del dinero o una posible reprogramación del evento.
  • Desatendió las solicitudes de reembolso presentadas por los consumidores afectados.

Como medida correctiva para proteger a los consumidores, la CC3 ha ordenado a la empresa devolver la totalidad del dinero de las entradas. Este reembolso deberá realizarse a todos los compradores, hayan presentado o no una solicitud previa, en un plazo máximo de 15 días hábiles.

Cabe destacar que esta resolución corresponde a una primera instancia administrativa y aún se encuentra en plazo de apelación. De presentarse un recurso, el caso será revisado por la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi, que representa la segunda y última instancia de la vía administrativa. La resolución es de carácter público y puede ser consultada por cualquier ciudadano.

