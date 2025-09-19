Comic Con 25: productora deberá reembolsar entradas y pagaría multa de casi S/1 millón por cancelar el evento

La empresa productora Fun For Fan S.A.C. fue multada con 182.85 UIT (equivalente a S/ 978,247.50) por la cancelación del festival Comic Con 25; así lo informó el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), a través de su Comisión de Protección al Consumidor N°3 (CC3).

Adicionalmente, el gerente general de la compañía, Jean Pierre Ortiz Sasai, fue sancionado con 13.99 UIT (S/ 74,846.50) por su participación directa en las infracciones.

La sanción responde a que el evento, que estaba programado para los días 1 y 2 de marzo de 2025 en La Videna de San Luis, no se llevó a cabo. El festival había generado gran expectativa al promocionar la participación de reconocidos artistas de la cultura pop como Joseph Quinn, David Yost, René García, Gina Sánchez y Dani Virgen.

Según la resolución de la CC3, la productora incurrió en varias faltas graves:

Incumplió con brindar un servicio idóneo conforme a lo promocionado.

No proporcionó información clara, suficiente ni oportuna sobre el proceso de devolución del dinero o una posible reprogramación del evento.

Desatendió las solicitudes de reembolso presentadas por los consumidores afectados.

Como medida correctiva para proteger a los consumidores, la CC3 ha ordenado a la empresa devolver la totalidad del dinero de las entradas. Este reembolso deberá realizarse a todos los compradores, hayan presentado o no una solicitud previa, en un plazo máximo de 15 días hábiles.

Cabe destacar que esta resolución corresponde a una primera instancia administrativa y aún se encuentra en plazo de apelación. De presentarse un recurso, el caso será revisado por la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi, que representa la segunda y última instancia de la vía administrativa. La resolución es de carácter público y puede ser consultada por cualquier ciudadano.