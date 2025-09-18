Pacífico Seguros es multado con más de S/ 114,000 por realizar casi 1,400 llamadas spam: ¿Qué pasó?

Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros y el call center Impulsa 365 S.A.C. fueron sancionados en primera instancia por realizar llamadas telefónicas promocionales sin la autorización de los usuarios; así lo informó el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), a través de su Comisión de Protección al Consumidor N°3 (CC3).

La investigación oficial determinó que Impulsa 365 efectuó un total de 1,395 llamadas para promover la contratación de los servicios de Pacífico Seguros. Esta práctica se realizó sin haber obtenido el "consentimiento previo, informado, expreso e inequívoco" de los destinatarios, lo cual representa una infracción directa al Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Debido a esta infracción, la CC3 impuso las siguientes multas:

A Pacífico Seguros : Una sanción de 21.49 UIT, equivalente a S/ 114,971.5, por contratar los servicios de telemercadeo que violaron la normativa.

: Una sanción de 21.49 UIT, equivalente a S/ 114,971.5, por contratar los servicios de telemercadeo que violaron la normativa. A Impulsa 365: Una sanción de 8.80 UIT, equivalente a S/ 47,080, por ser la empresa que ejecutó las comunicaciones no autorizadas.

Este caso forma parte de un conjunto de investigaciones iniciadas por la Dirección de Fiscalización del Indecopi en 2024, antes de la promulgación de la Ley 32323. Estas pesquisas se dirigieron a empresas de los sectores bancario, seguros y telecomunicaciones, y en ellas se emplearon herramientas de inteligencia artificial y análisis de datos para identificar las malas prácticas.

Es importante señalar que esta resolución aún se encuentra en plazo de apelación. En caso de que las empresas presenten dicho recurso, el expediente será elevado a la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi, que actúa como segunda y última instancia administrativa.