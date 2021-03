El Bono 600 es un apoyo económico que entrega el Gobierno para los hogares en situación de vulnerabilidad | Fuente: RPP

¿Qué hago si tengo problemas? En caso los beneficiarios registren problemas, pueden ingresar a casos.bono600.gob.pe, darle clic a la opción “¿problemas con tu bono?”, colocar el número de dni, la fecha de emision del documento de identidad y reportar el caso.



El Bono 600 ya se está entregando al segundo grupo de beneficiarios que tienen cuentas bancarias o están afiliados a la billetera electrónica, como Yape, Tunki o Bim. Para saber cuál es tu modalidad de pago, debes ingresar a bono600.gob.pe

Marushka Chocobar, jefa de la secretaría de Gobierno digital de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) explicó que los "beneficiarios del Bono 600 que no tienen una cuenta bancaria, pueden recibir el dinero a través de la billetera electrónica" de manera gratuita

“Las billeteras digitales no necesitan de manera obligatoria tener una cuenta en el banco. Quien no tiene una cuenta bancaria hoy puede adoptar o descargarse una billetera digital y recibir el Bono 600. De esta manera se reduce el contacto con el dinero y además no existe la necesidad de ir al banco”, dijo en RPP Noticias

Las personas que ya cuenten con billetera digital recibirán un mensaje de texto con la confirmación del depósito. Cabe recordar que el depósito estará en la billetera dentro de las 72 horas siguientes del aviso.

¿Qué es la billetera electrónica?

"Es una aplicación en el celular y permite dos cosas: Hacer transferencias de dinero y permite realizar pagos en establecimientos afiliados a la billetera, como mercados, bodegas o minimarket", detalla Jorge Carrillo Acosta, Profesor de Pacífico Business School.

El experto financiero detalla que la ventaja de la billetera electrónica es que "no es necesaria la manipulacion del dinero, es práctico y rápido. Ahorras tiempo y dinero".

Si no tengo billetera electrónica, ¿cómo consigo una?

Emilia Sotelo, Gerenta Comercial de Yape, explicó que las personas que no cuenten con su billetera digital, pueden descargarse la aplicación Yape en su celular y asociarla con la opción “Con DNI sin cuenta bancaria” para recibir el subsidio del Estado. La afiliación y el uso de la plataforma no tiene ningún costo.

“Si eres beneficiario del Bono 600, debes elegir a Yape como tu billetera digital en la misma web del Estado, hasta el 17 de marzo, luego el responsable del cobro del Bono que debe ser titular de la linea debe afiliarse con la opción “con dni sin cuenta bancaria”, finalmente, los datos que registres en la web y yape deben coincidir”, detalló.

Tunki es otra billetera electrónica y fue la primera en participar en la entrega del subsidio desde el año pasado. Giancarlo Secco, líder de la plataforma digital de Interbank detalló los pasos para usarlo en el cobro del subisdio. Además, comentó que esta la herramienta digital también se usa para realizar recargas de celular, pagos de servicios y compras en cualquier establecimiento.

“Lo que debes hacer es descargar Tunki en tu celular desde Google play o Appstore, ingresar el correo y crear contraseña para la app. Registrar tus datos en Tunki, darle a la opción Crear billetera y seguir los pasos. Si deseas el efectivo, debes apretar la opción ´retiro sin tarjeta´, ingresar celular, detallar la cantidad y recibirás una clave para retirar el dinero en un cajero global net o en cualquier agente de Interbank”, indicó.

Los que tienen cuenta bancaria

Si tienes una cuenta en el Banco de la Nación y/o alguna otra entidad financiera, el bono se depositará automáticamente en tu cuenta. Para tener el efectivo podrás retirarlo en cualquier momento a través de cajeros automáticos o agentes del banco donde tienes tu cuenta.

Según la página oficial del bono, participarán los siguientes bancos para la modalidad de depósito en cuenta: