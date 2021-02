Las ventas de las micro y pequeñas empresas (mypes) dedicadas a la venta de útiles y textos escolares, solo llegarían al 20% de los niveles registrados en la campaña escolar del 2020, según la CCL | Fuente: RPP

60% Es lo que redujo Mesa Redonda en sus importaciones ante menores expectativas de cara a la Campaña Escolar Expectativas de ventas Las ventas de las micro y pequeñas empresas (mypes) dedicadas a la venta de útiles y textos escolares, solo llegarían al 20% de los niveles registrados en la campaña escolar del 2020 debido al impacto que está teniendo la pandemia de COVID-19, según estima la Cámara de Comercio de Lima (CCL).



El regreso a clases este 2021 estará marcado por la segunda ola causada por la Covid-19. Las compras ya no serán las mismas que años anteriores debido a las clases virtuales, por ello es importante conocer qué gastos debemos tener en cuenta y en qué otros podemos ahorrar.

Crisologo Cáceres, presidente de la Asociacion Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) recomendó a los padres y madres que antes de matricular a sus hijos en un colegio particular, recojan información oportuna. Por ejemplo,el costo de la cuota de ingreso, matricula y las pensiones, que se pagan a fin de mes, luego de recibir el servicio.

Además, de esos pagos, Cáceres precisó detalles sobre los útiles escolares. "No son exigibles el primer día, solo se van comprando conforme se van necesitando. Sobre los textos escolares, deben ser recomendados por colegios y no se les puede obligar a los padres a comprar. Cada colegio deben presentar una terna de libros por cada materia para que los padres escojan cuál es el libro que mejor se adapta", dijo a RPP Noticias.

Cabe mencionar que, para el inicio del Año Escolar 2021, que será el 16 de marzo, los colegios solo podrán dar clases de manera virtual y no de manera presencial. Por ese motivo, Crisólogo Cáceres recomendó a los hogares que no cuenten con suficiente dinero, optar por un colegio público, pues las diferencias no son tan marcadas como las eran antes de la pandemia.

Gastos y ahorros

Lo cierto, es que los padres ya no gastarán en mochilas y loncheras, sino que deberán apostar por las compras de accesorios de cómputo o útiles de escritorio. Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacifico Business School sugirió ideas para ahorrar en tiempos de pandemia.

"Uno, enumerar con todos los detalles posibles todo los pagos que debemos realizar en esta campaña para luego priorizarlos por orden de importancia. Dos, busque las mejores opciones con anticipación, ello se logrará tomándose el tiempo para buscar la mejor alternativa de precio. Por último, organícese con otros padres y apueste por volúmen, eso le permitrá tener descuentos por comprar varias unidades del mismo producto", comentó.

¿Es ideal pedir un préstamo?

Walter Eyzaguirre, experto en finanzas brindó algunas recomendaciones en caso los padres y madres opten por pedir un préstamo a cualquier entidad financiera para cubrir los gastos escolares.

"Si vas a sacar esa deuda, no debe ser mayor de 3 o 6 meses, hay muchas instituciones financiera que dan prestamos a 12 o 18 meses, eso significa que terminarías de pagar los gastos escolares del 2021 en abril o junio del 2022, ¿con qué pagarias los gastos del 2022? La idea es que todo se quede en el mismo año", advirtió.

Recuerde no comprar más de lo que necesita, pues en ocasiones los padres se emocionan adquiriendo productos innecesarios o cantidades adicionales, lo cual no es conveniente, por más que se cuente con el dinero. Tenga en cuenta que ahorrar en estas épocas de pandemia siempre será lo mejor