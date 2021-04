El alza del dólar tiene un efecto en la economía familiar de los peruanos | Fuente: RPP

El dólar llegó a niveles máximos históricos al alcanzar los S/3.84, en medio de la incertidumbre que genera esta segunda vuelta en la que se enfrentan Pedro Castillo y Keiko Fujimori por la presidencia del Perú.

Justamente el incremento del valor del billete verde tiene un efecto directo en los bolsillos de los peruanos y podría reflejarse en el precio de los productos que suelen consumirse en el país, según dijo Óscar Chávez, jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima (CCL)

“Podría reflejarse en precio de electrodomésticos, lo que es línea blanca, línea marrón. Podría verse en automóviles, por ejemplo. Y dentro de la canasta de consumo, hay varios productos afectados: pan, fideos, aceite, incluso medicamentos que muchos de lo que se ofertan en el mercado son importados”, señaló a RPP Noticias.

Mario Guerrero, economista principal de Estudios Económicos de Scotiabank ve poco probable que el alza del dólar se refleje en un aumento del precio del pollo en la actualidad.

“Creo que aún no porque generalmente estas empresas manejan su importación de granos con contratos de futuros, de cobertura, no es que salgan al mercado a comprar al contado. Eso acota y modera los impactos, más se ve como tendencia en el transcurso de meses, pero no necesariamente es que en estos momentos sube el tipo de cambio y sube el pollo. No, no funciona así”, precisó.

Según un estudio realizado por Datum el año pasado, el 52% de peruanos paga por un servicio de streamming, como Netflix. Es justamente este grupo uno de los que se verán afectados con un incremento de la divisa.

Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Business School también enumera otros servicios que podrían generar dolores de cabeza en los hogares, tras el alza del dólar.

“También aumenta el precio de algunos servicios, como los alquileres de vivienda, que muchas veces están en dólares, los seguros. O los streamming como Netflix y Spotify que también están en moneda extranjera”, indicó.

Óscar Chávez resaltó que el consumo privado ha disminuido debido al desempleo y caída de ingresos generados por la pandemia. Esto mitigaría el impacto del aumento del tipo de cambio en el país.