inPERU 2025: Perú presenta cartera de proyectos por más de $ 20,000 millones en Europa

La primera etapa del XVIII Roadshow Europa 2025 de inPERU en Londres concluyó con un balance positivo, confirmando el interés de los inversionistas internacionales en la solidez de la economía peruana. Durante dos días, más de 80 representantes del sector público y privado de Perú destacaron el potencial de inversión del país.

El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, presentó una cartera de inversiones que supera los $ 20,000 millones, que incluye más de 80 proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos para 2025-2026. Estos proyectos abarcan sectores como transporte, salud, educación, energía, turismo, saneamiento e infraestructura urbana.

Adicionalmente, ProInversión destacó un portafolio de más de S/ 13,600 millones financiables por Obras por Impuestos. Pérez-Reyes enfatizó que "Perú ofrece condiciones favorables para invertir: estabilidad fiscal, reglas de juego claras e instituciones comprometidas con el desarrollo".

Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, sostuvo que percibió un gran interés en proyectos mineros y energéticos, destacando la combinación de una geología diversa y un marco macroeconómico sólido que ofrece seguridad y predictibilidad. Afirmó que el "régimen de concesiones en minería, electricidad y petróleo se mantiene como piedra angular de la inversión".

Finalmente, la presidenta de inPERU, Mercedes Aráoz, subrayó que Perú ha consolidado en las últimas tres décadas una fortaleza macroeconómica respaldada por instituciones sólidas y un sector privado innovador.

La delegación de inPERU ha partido hacia Madrid, donde continuará su agenda los días 10 y 11 de septiembre. A la comitiva se sumarán la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, y el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde.