inPERU 2025: más de 80 empresarios y autoridades llegan a Londres para promover inversiones en el Perú

Más de 80 representantes del sector público y privado del Perú —entre ministros, empresarios y ejecutivos financieros— se encuentran en Londres para participar en el XVIII Roadshow Europa 2025, organizado por inPERU. El objetivo es mostrar al mundo que el país sigue siendo un destino atractivo y confiable para invertir.

La comitiva está encabezada por el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, y el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero. A ellos se suman funcionarios de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, la Superintendencia de Mercado de Valores, ProInversión, además de representantes de reconocidas empresas y bancos internacionales.

Primeras actividades en Londres

El arranque del roadshow tuvo como eje central las finanzas sostenibles. En esta sesión, autoridades como el viceministro de Economía, Erick Lahura, y el presidente de COFIDE, Jorge Velarde, explicaron la experiencia del Perú en la emisión de bonos y su impacto en los mercados internacionales.

De forma paralela, el ministro Pérez Reyes sostuvo encuentros privados con inversionistas y altos ejecutivos de Deutsche Bank y otros fondos internacionales. Más tarde, junto al ministro Montero, participó en un conversatorio organizado por Goldman Sachs, donde se discutieron las oportunidades de inversión en sectores clave como la minería y la energía.

El día cerrará con un cóctel en la residencia del embajador peruano en el Reino Unido, un espacio para acercar a la delegación nacional con representantes del empresariado británico.

Para Mercedes Aráoz, presidenta de inPERU, este evento “es una oportunidad única para reforzar la confianza de los inversionistas y mostrar que, más allá de la coyuntura, el Perú sigue teniendo fundamentos económicos sólidos y un enorme potencial de crecimiento”.

Lo que viene

La agenda continuará este martes con el seminario “Invest in Peru”, el plato fuerte del roadshow en Londres. Allí se pondrá sobre la mesa la estabilidad macroeconómica del país y las oportunidades de desarrollo en infraestructura, turismo y sectores productivos.

Entre los expositores figuran el embajador del Perú en el Reino Unido, Ignacio Higueras; el propio ministro de Economía; y un panel empresarial en el que participarán ejecutivos peruanos como Roque Benavides (Buenaventura), Mariela García (Ferreycorp) y Carlos Tori (Interbank).

Tras su paso por Londres, la delegación seguirá rumbo a Madrid, donde se sumarán nuevas autoridades como el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, y la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León.