Si tengo S/25,000 soles ahorrados, ¿en qué puedo invertirlos para obtener una buena rentabilidad?

Ya puedes hacer crecer tus ahorros invirtiendo en préstamos con Prestamype, una opción de bajo riesgo, con alta rentabilidad y que está respaldada por una garantía hipotecaria inscrita a tu nombre en la SUNARP. Conoce todos los detalles en esta nota.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ahorrar es una de las mejores decisiones que se pueden tomar para asegurar el futuro, pero más allá de solo guardar dinero, la forma más inteligente de protegernos a nivel financiero es hacer trabajar esos ahorros para que crezcan. ¿Cómo lograrlo? Invirtiendo, así no solo incrementas tu patrimonio, sino que también construyes una base financiera para vivir más seguro y tranquilo.

Si tienes S/25 000 y buscas una opción rentable y de bajo riesgo, entonces la inversión en préstamos con garantía hipotecaria es para ti. Esta alternativa consiste en prestar dinero a empresarios que necesitan capital para impulsar sus negocios y que ofrecen un inmueble (casa, departamento, local o terreno) en garantía. A cambio de la inversión, recibes pagos periódicos (mensuales) que incluyen tanto el capital invertido como los intereses ganados.

Con Prestamype, una de las Fintech más importantes del país, puedes empezar a invertir desde S/18 000 con plazos desde 1 hasta los 6 años. Lo mejor de todo es que tu inversión estará respaldada por una garantía hipotecaria.

Beneficios de invertir en préstamos con Prestamype

Prestamype ha sido considerada como una de los mejores 100 startups en el Perú, según Forbes. Hasta la fecha, cuenta con más de 8 000 inversionistas activos que han invertido más de S/1 600 millones y ha generado ganancias superiores a los S 210 millones. Al invertir en préstamos con esta reconocida Fintech, accedes a estos beneficios principales:

Retornos atractivos : Los préstamos con garantía hipotecaria ofrecen retornos superiores en comparación con opciones de inversión tradicionales. Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad anual de hasta el 34% .

: Los préstamos con garantía hipotecaria ofrecen retornos superiores en comparación con opciones de inversión tradicionales. Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una . Bajo riesgo : Esta inversión cuenta con el respaldo de una garantía hipotecaria inscrita en la SUNARP a nombre del inversionista. Además, Prestamype realiza una evaluación de cada solicitud.

: Esta inversión cuenta con el respaldo de una garantía hipotecaria inscrita en la SUNARP a nombre del inversionista. Además, Prestamype realiza una evaluación de cada solicitud. Diversificación : Al invertir en préstamos con garantía hipotecaria podrás elegir el perfil y la garantía en la ubicación que más te agrade.

: Al invertir en préstamos con garantía hipotecaria podrás elegir el perfil y la garantía en la ubicación que más te agrade. Trayectoria: Con más de 8 años de operaciones en el mercado, Prestamype ofrece seguridad y confianza. Además, es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

¿Listo para rentabilizar tu dinero? Invierte de forma segura y con bajo riesgo de la mano de Prestamype AQUÍ.

Agenda una reunión y empieza a generar ingresos

Tus S/25 000 pueden seguir creciendo gracias a la inversión en préstamos con garantía hipotecaria que ofrece Prestamype. Si estás listo para empezar a invertir, empieza tu camino siguiendo estos simples pasos:

Llena tus datos, agenda una reunión AQUÍ y confirma tu interés en invertir. Este es un paso necesario para comenzar a recibir opciones de inversión. Recibirás oportunidades en tu correo y podrás elegir el préstamo en el cual quieres invertir. Una vez firmado el contrato de préstamo en notaría, el empresario pagará mensualmente las cuotas a tu cuenta bancaria hasta el reembolso del préstamo.

Así de fácil es empezar a invertir en préstamos con Prestamype. Agenda una reunión hoy mismo AQUÍ y empieza a rentabilizar tu dinero con el respaldo de una garantía hipotecaria inscrita a tu nombre en la SUNARP.