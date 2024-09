BCR: Ingresos del empleo informal son pobres

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Más de 12 millones de peruanos ingieren menos alimentos que lo que necesitan para realizar actividades cotidianas, informó el Instituto Peruano de Economía (IPE). Frente a ello, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR) explicó que este factor le resta crecimiento al país.

"El mejor mecanismo para enfrentar la pobreza urbana es el empleo y para eso necesitamos crecer más", expresó Carlos Gallardo, Gerente General Del IPE, para RPP.

Según el Reporte de Inflación del BCR, se dio a conocer que los puestos de trabajo formales se vienen recuperando por las oportunidades laborales en los sectores de construcción, comercio, servicios y minería.

"Es un dato frío y firme. Estamos creciendo 2.8 en julio. En el segundo trimestre, parte de abril, fue por las utilidades. Son cifras de empleo formal", sostuvo Velarde.

A su vez, indicó que "la pobreza aumentó fuertemente con el Covid y las protestas. Los trabajadores informales tienen un legajo bastante limitado. Si hay una situación en que no tienen ingresos, no tienen una red de protección social en absoluto. Nos estamos recuperando en el empleo formal y el empleo informal, no es que esté mal, pero los ingresos son pobres. Este sector se ha empobrecido porque no recibieron ayuda del Estado".

Esto se debe a que, al ser trabajadores informales, no hubo forma de que el Estado llegue a ellos porque no están identificados. Bajo este contexto, la pobreza se ha incrementado y con ello, la inseguridad alimentaria.