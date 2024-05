Inversionistas mineros regresan la mirada a Perú ante altos precios del cobre

Según los pronósticos del banco de inversión Goldman Sachs, al cierre del año el precio de la tonelada del metal podría cotizarse en US$ 12 000.

Empresas de talla mundial dedicadas a la explotación minera, recuperaron su interés por el Perú para invertir en extracción de cobre, ante la apreciación del referido metal, dijo el ministro de Energía y Minas Rómulo Mucho a Reuters.

"El precio del cobre es un gran atractivo, para países cupríferos como Perú sería muy beneficioso", sostuvo Mucho.

Precisamente los pronósticos del banco de inversión Goldman Sachs, refieren que al cierre del año la tonelada de cobre debería valorizarse en US$ 12 000 y para el siguiente año alcanzaría a US$ 15 000.

Hasta el año pasado, nuestro país era el segundo productor de cobre luego de Chile; sin embargo, ha perdido esta categoría y fue desplazado por la República Democrática del Congo el 2023.

Para el año pasado, se produjo 2,75 millones de toneladas de cobre. Para impulsar esta producción, el gobierno dispuso medida para alcanzar los 3 millones y de esta forma recuperar la denominación.

El ministro explicó que, para llegar a la meta, la producción de la mina Las Bambas se mantenga constante y libre de los conflictos sociales, como ocurrió hace unas semanas. “Esperamos que Las Bambas no tenga más bloqueos este año”. Solo este yacimiento produciría entre 280.000 y 320.000 toneladas en 2024, frente a 302.033 toneladas el año pasado.

No es el único factor, pues el titular del MINEM también agregó que, agilizarán permisos para la exploración y hay otra disposición que permitirá elevar la producción hasta un 10 % sin pagar "derechos de vigencia adicional".

¿Quiénes se están interesando en el Perú?

Mucho detalló que ha sostenido reuniones en Lima y el extranjero con altos ejecutivos de empresas como Newmont , Teck Resources, Hudbay Minerals, China Copper, Antofagasta Minerals, todas estos encuentros se han dado en los últimos 2 meses.

"Casi la mayoría los CEO con los que me he entrevistado me preguntan qué proyectos hay, cómo se puede participar. Se está recuperando la confianza de una debacle en el anterior gobierno, eso es meritorio, pero es un proceso", dijo.

El ministro también aclaró que, si bien la crisis política es una preocupación para los inversionistas, estos "no solamente está pensando en el Gobierno de (la presidente) Dina Boluarte, sino en los próximos gobiernos que vienen”.