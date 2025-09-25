Jerome Powell, presidente de la FED, envía emotiva carta a Julio Velarde: “Lo felicito por su inquebrantable compromiso”

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, recibió una ovación de pie por parte del auditorio completo de la Perumin 37, la principal cumbre minera del país. Durante la ceremonia, también se hizo pública una carta de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, en la que elogia la trayectoria y el liderazgo de Velarde al frente del BCR.

El reconocimiento tuvo lugar durante la jornada de clausura del evento, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP). El auditorio, repleto de inversionistas, estudiantes, trabajadores y proveedores del sector minero, se puso de pie para aplaudir la labor de Velarde, quien es el presidente del BCR con más tiempo en el cargo.

Darío Segarra, presidente del IIMP, fue el encargado de entregar el reconocimiento y dedicó unas palabras en las que destacó las cualidades del economista: "Aquí destacamos el haber privilegiado siempre la visión de largo plazo, la prudencia técnica, la independencia institucional y la responsabilidad con nuestra gente".

Además, calificó como "casi extraordinario, milagroso" el haber mantenido un equilibrio inflacionario estable durante años, generando confianza en inversionistas y hogares, incluso en los momentos más críticos del país.

"Tu trayectoria nos inspira a todos aquellos que creemos en un país con crecimiento, con equidad y con estabilidad para todos. Gracias como sector minero, gracias como Perú", concluyó.

Una carta desde Washington

Uno de los momentos más significativos de la ceremonia fue cuando se proyectó en la pantalla principal una carta firmada por Jerome Powell, titular de la Fed estadounidense. En la misiva, fechada el 22 de septiembre de 2025, Powell felicita a Velarde por sus casi dos décadas como presidente del BCR.

"Permítame felicitarle al acercarse a sus dos décadas como Presidente del Banco Central de Reserva del Perú", inicia la carta. Powell continúa destacando la relación entre ambas instituciones y el rol de Velarde:

"He valorado su experiencia y su firme liderazgo en el Perú y como parte de la comunidad de banqueros centrales. La Reserva Federal ha apreciado una relación muy colaborativa con el Banco Central de Reserva del Perú durante su mandato, y le felicito, en particular, por su inquebrantable compromiso con el servicio público y la estabilidad económica".

La respuesta de Velarde: "Tratar de cumplir con la función"

Visiblemente agradecido y con una sonrisa, Julio Velarde subió al estrado para dar un breve discurso. En sus palabras, recalcó la importancia de la autonomía institucional para la salud económica del país.

Asimismo, envió un mensaje claro sobre el rol del ente emisor: "La independencia ha quedado como indispensable si queremos mantener una inflación baja. La tentación convencional siempre va a ser tratar de obtener réditos en el corto plazo con costos que van a notarse después".

Con humildad, Velarde concluyó su intervención agradeciendo los aplausos y el reconocimiento. El evento finalizó con el auditorio completamente lleno y un gran número de jóvenes y trabajadores acercándose para tomarse una fotografía con él.