Jorge Montero atribuye al Congreso la demora en la nueva Ley MAPE: "No es responsabilidad del Ejecutivo"

La ausencia de una nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) ha generado un "vacío legal" que preocupa al sector, con la ley actual datando de 2004 y estando "totalmente superada por la realidad". El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, se presentó en Ampliación de Noticias por RPP y fue categórico atribuyendo la responsabilidad del tema al Congreso.

El debate de esta normativa fue "diferido" en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, lo que "genera una especie de vacío legal". Pese a que el propio Ejecutivo presentó una propuesta de ley en noviembre de 2004, la cual se consolidó con otras seis propuestas legislativas, el ministro Montero insistió en que la demora no es una responsabilidad compartida.

"La dación de una ley no es responsabilidad del Ejecutivo, sino de Legislativo", afirmó Montero. Rechazó la idea de que el Ejecutivo deba "asumir la responsabilidad de una ley que debió salir y no salió desde el 2004". Cuando se le preguntó si se trataba de "responsabilidades compartidas", el Ministro sentenció: "No, no creo que eso sea así".

"El Congreso tiene que dar las leyes, no el Ejecutivo", señaló, pero explicó que "el Congreso está en un proceso de debate del que nosotros participamos para poder ayudar en la reflexión y en la discusión que se está dando en la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Tenemos que participar, tenemos que hacer parte".

A pesar de la prolongada espera, el Ministro consideró positivo que el Congreso "sigue en debate, sigue revisando puntos críticos que nosotros también hemos identificado". En su opinión, es preferible "no apurarse en esto porque lo que necesitamos es una nueva ley que funcione, que responda a la realidad".

La falta de una Ley MAPE actualizada se suma a los retos con respecto al proceso de formalización minera, el cual tiene una fecha de cierre el 31 de diciembre del 2025.

La expectativa del sector es que el Congreso priorice el debate para ofrecer un marco legal moderno que impulse la formalización y regule adecuadamente la actividad de la pequeña minería y minería artesanal.

Se amplía el Reinfo hasta diciembre del 2025

El Minem ha confirmado que el proceso de formalización minera a través del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) concluirá definitivamente el 31 de diciembre de 2025. La decisión responde a la falta de aprobación, hasta el momento, de la nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), cuyo debate en el Congreso se retomará en agosto.

El ministro Jorge Montero subrayó que esta será la última extensión del proceso de formalización minera y que a partir del 2026 entrará en vigencia un nuevo marco legal con reglas claras y sostenibles para la minería artesanal y de pequeña escala.

También señaló que el Reinfo no es hereditario ni permanente, y que su cierre es necesario para avanzar hacia una minería formal, ambientalmente responsable y con mayor control estatal.