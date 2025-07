Jorge Montero sobre chats con mineros informales: “Han querido inventar una historia y crear sesgos que no existen”

El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, respondió al reportaje periodístico que reveló chats de un grupo de WhatsApp llamado MAPE en el que intercambió opiniones con mineros ilegales e informales investigados por la Fiscalía.

“Se ha querido inventar una historia sin sentido, absolutamente inaceptable. Rechazo estas pretensiones de crear sesgos y cosas que no existen”, sostuvo en Ampliación de Noticias.

El titular de Energía y Minas explicó que su participación en el grupo de WhatsApp responde a la necesidad de acceder a información sobre minería, la cual también emplea en sus cátedras universitarias.

"Yo soy catedrático universitario y mis temas en mis catedras universitarias son sobre la pequeña minería, minería artesanal, y otros temas mineros en general. Yo necesito estar informado y en este chat participan personas con muchas capacidad profesional y expertise en el tema", puntualizó.

Asimismo, aclaró que el grupo MAPE fue creado antes de su inclusión a mediados del 2024 y precisó que su participación en el mismo finalizó una vez fue designado como ministro de Energía y Minas.

"El chat preexiste a mi participación en él. Me vinculé en junio o julio del año pasado. Hay 179 personas que forman parte de ese chat. (...) Cuando me designan como ministro ya no participé más en ese chat, simplemente agradecí las felicitaciones y aquí quedó mi participación", aseveró.







Posición sobre Reinfo

En los chats presentados por 'Punto Final', Jorge Montero defendía una ampliación del Reinfo y criticaba al gobierno por intentar su eliminación sin tener una norma consensuada con los gremios.

Al ser consultado sobre su posición sobre el Reinfo, tras asumir la cartera de Energía y Minas, respondió que su despacho pudo haber dejado sin efecto el proceso de formalización, pero se optó por una "ampliación con condiciones".

“El proceso de formalización concluyó el 30 de junio. Si este despacho no hubiera tomado ninguna decisión al respecto todos estarían en la ilegalidad en este momento”, expresó.

"Es obvio que había que condicionar esto, no podía ser una ampliación como si fuese lo mismo de siempre", remarcó.

Finalmente, Montero sostuvo que en ningún momento se negó a participar en una entrevista para el programa dominical que difundió el reportaje.