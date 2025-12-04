¿Qué pasó con el cambio de monedas y billetes? Velarde cuestiona la propuesta mientras dos proyectos de ley buscan revertirla

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), reiteró su preocupación ante la iniciativa de modificar el diseño de las monedas y billetes nacionales, que propone el uso obligatorio del Escudo Nacional y el lema “Firme y feliz por la unión”.

Velarde advirtió que estos cambios propuestos en el proyecto de reglamento de la Ley N.° 32251, presentado por el Ministerio de Defensa, implicarían un "mayor costo de producción". El alto costo se debe a que, si los nuevos símbolos no caben en las monedas actuales debido a su tamaño, una solución sería ampliarlas, lo que obligaría a cambiar y ajustar todas las máquinas que usan monedas (como las de sistemas financieros, comercio y transporte público).

El presidente del BCRP subrayó el valor histórico del diseño actual: "Son 160 años, ya que se usa el escudo de armas en la moneda. Esa es la costumbre ser legitimado con el uso. Incluso antes que hubiera banco central, que ya tiene 102 años, ya se usa el escudo de armas y creo realmente que el uso es lo que legitima".

Los efectos de una modificación en las monedas

La reforma del circulante requeriría el rediseño de monedas y billetes, y afectaría negativamente a la población debido al gasto elevado. Las consecuencias de no modificar la ley obligarían al BCRP a tener monedas de la misma denominación con características diferentes, coexistiendo por hasta 30 años (y un periodo menor para billetes), lo que generaría confusión y aumentaría el riesgo de falsificación a nivel nacional.

Actualmente, existen proyectos de ley (10738 y 10769) con dictamen aprobado en la Comisión de Constitución, que buscan corregir la Ley 32251 para permitir que el BCRP continúe usando el escudo de armas y evitar la obligatoriedad de incorporar el nuevo escudo y lema.