Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR) | Fuente: Andina

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, se pronunció nuevamente sobre su posible continuidad en la entidad encargada de la estabilidad monetaria.

En esta ocasión, durante el Foro Virtual “Economía peruana: La agenda pendiente tras el bicentenario”, Velarde no descartó totalmente seguir al mando del BCR tras el pedido del candidato presidencial Pedro Castillo.

"Cuando me invitó el profesor Castillo le he agradecido y le he dicho que voy a conversar de manera más larga con él cuando lo proclamen. He agradecido profundamente que haya pensado en mi", dijo Velarde en el evento del Ministerio de Economía.

Por el momento el economista, que lleva 15 años a cargo del BCR, no ha dado mayores detalles sobre su comunicación con el candidato del partido Perú Libre.

Como se recuerda, hace unos días Castillo aseguró que en caso sea proclamado presidente, ratificará a Velarde en la presidencia del BCR.

Recientemente el equipo de Perú Libre señaló que estaban en conversaciones con el economista, pero se está esperando la proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para tener una reunión más formal.

Este pronunciamiento de parte de candidato que hasta la fecha ha obtenido la mayoría de votos válidos ha generado una mayor confianza en los inversionistas, lo cual hizo que el precio del dólar cayera en más de 2% durante el inicio de la semana.