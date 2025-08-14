Julio Velarde pide reconsiderar cambio del escudo en las monedas y billetes: "Casi no tiene sentido"

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), declaró a RPP con respecto a la propuesta de modificar el escudo de armas de las monedas peruanas, un emblema que ha formado parte de la identidad monetaria del país por más de 150 años.

Velarde destacó la historia y el valor de identificación del diseño actual. Según dijo: "el escudo de armas se ha utilizado más de 150 años en las monedas. Esa es la identificación de la moneda. Cambiarle eso casi no tiene sentido. Si se ha mantenido 150 años, ese es su uso legítimo".

Si bien reconoció que la iniciativa es resultado de una ley y "hay que obedecerla", el titular del BCRP sugirió la posibilidad de una reconsideración: "Ojalá puedan reflexionar y modificar esa parte".

Las declaraciones de Velarde a RPP se dieron tras una conferencia de prensa en la que se presentó la nueva moneda de plata conmemorativa por el centenario de la reincorporación de la provincia de Tarata al Perú.