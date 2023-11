Julio Velarde responde a críticas del MEF: "Ningún banquero central está subiendo las tasas para afectar la economía"

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), rechazó que la intención de subir las tasas de interés tenga como finalidad perjudicar la economía. Esto luego de las críticas del MEF de que esta medida repercuta en la situación financiera del país.

"Ningún banquero central está subiendo las tasas para afectar la economía. Es un instrumento que es tosco, grueso, que se tiene para controlar la inflación; y no controlar la inflación termina siendo más costoso para la actividad económica, que no hacerlo", expresó en una entrevista al medio chileno Diario Financiero (DF SUD).

Julio Velarde reconoció en la entrevista que el fenómeno de El Niño supone un riesgo fuerte para la caída de la inflación, puesto que podría golpear la producción alimenticia y afecte los precios.

“El problema no es el choque en la oferta al que, en principio, un banco central no debería reaccionar, si la población percibe que es algo temporal. El problema es si contamina las expectativas de inflación y esto se transmite a presión salarial, precios. Si no lo hace, y el banco central puede explicar que es algo temporal, tal vez podría evitarse una reacción del banco. Pero dependerá de cómo evoluciona”, analizó Velarde.

"Mercados libres y algo de suerte"

Por otro lado, Julio Velarde señaló que para generar crecimiento económico, se necesita de “mercados libres, buen manejo y algo de suerte”. En ese sentido, explicó que hay una ausencia de varios factores que explican el rezago de Latinoamérica frente a otras regiones en el mundo.

“Si tienes estos factores y una población bastante más educada, no hay forma de no crecer. No hay forma de no ser más rico. El problema es que en la región se descuidado en la media la educación. El buen manejo no existe, no hay estabilidad monetaria (...) Latinoamérica ha quedado rezagada frente a Asia y hay una sensación de que (ahora) estamos un poco más marginales dentro del mundo”, indicó.