La dieta de cada director es del 60% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por cada sesión asistida. Como este año la UIT equivale a S/4,200, los directores ganarán por sesión S/2,520. | Fuente: RPP

El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, restó importancia a las constantes inasistencias del exsecretario general de Fuerza Popular, José Chlimper al directorio de esta institución.

No le pagan



El domingo último el dominical Punto Final de Latina reveló que José Chlimper faltó a 46 sesiones convocadas por eel directorio del Banco Central de Reserva todos los jueves.

Al ser consultado sobre este hecho, el presidente de la entidad monetaria, Julio Velarde, indicó que sus inasistencias "no afectan en nada el desempeño del BCRP", en la medida que muchas de las reuniones son solo informativas.

"Esto no es el Congreso, parece que se está entendiendo bastante mal. Si un miembro del directorio no asiste a la sesión no se le paga la dieta", expresó.



Hay comunicación



Sin embargo, se le consultó a Velarde si las reiteradas faltas no mostraban una falta de compromiso con la institución, a lo que el presidente del BCR respondió que no existe una falta de compromiso de parte de Chlimper, ya que cada director es informado vía electrónica sobre las decisiones que toma el directorio, y por el mismo canal, puede hacer observaciones y preguntas de lo evaluado en la reunión.

"Si alguien pide una licencia, el directorio no tendría por qué negársela (...) hay bancos centrales que se reúnen solo una vez al mes. Yo creo que se está haciendo un escándalo de una cosa poco importante", declaró.

La ley orgánica del BCR establece que un director puede ser removido de su cargo luego de 90 ausencias. "Le falta todavía un montón para que venza este periodo hasta el 2021", dijo Velarde.