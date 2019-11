María Isabel León, presidenta de la Confiep pidió a los empresarios corruptos dar un paso al costado. | Fuente: CADE 2019

Al iniciar su ponencia en CADE 2019, la presidenta de la Confiep, María Isabel León, encaró al grupo empresarial Credicorp por el aporte a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011 que no fue bancarizado y señaló "tengo 3 millones 650 mil razones para pedirles que den un paso al costado".

Enmendó la plana

La titular del mayor gremio empresarial del país aludió así al aporte de US$3.65 millones a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011, que el presidente de Credicorp, el grupo empresarial dueño del banco BCP, Pacífico Seguros, Prima AFP, Dionisio Romero Paoletti, reveló en su declaración ante el fiscal José Domingo Pérez.

En su exposición sobre el tema "Combatiendo la corrupción desde el sector empresarial", León señaló "he tenido que botar mi presentación a la basura, dada la coyuntura. No se puede hablar de ética y transparencia con lo que ha pasado en los últimos días".

“Tengo que empezar con una disculpa. No me siento con la fortaleza y capaz de venir acá a hablares de la lucha contra la corrupción, pero estoy aquí. A pesar de no haber tenido culpa, la asumo", comentó.

Corrupción nunca más

En medio de los aplausos de los asistentes que retumbaban el auditorio donde se desarrolla el foro empresarial más importante del país, María Isabel León dijo "no estoy dispuesta a comerme más sapos y seguir haciendo lo mismo de siempre".

"¡Corrupción nunca más más caiga quien caiga!", aseguró la representante de la Confiep.

León finalizó anunciando que el gremio empresarial modificará el código de ética de la institución y pidió la separación temporal de las empresas vinculadas en aportes irregulares a campañas políticas.

"Cuando uno sabe que algún amigo tiene alguna presunción de que ha cometido un delito, no lo lleva a su casa. Quizás sea un momento para pensar cómo separamos temporalmente a aquellas empresas vinculadas con actos de corrupción", expresó ante empresarios, funcionarios, periodistas y demás asistentes al foro empresarial.