Precio del pescado bonito llegó a S/11. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Xenia Martínez

Hasta agosto de este año, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) reveló un alza de 9.4 % en el precio del pescado y los mariscos a nivel nacional. Uno de los productos hidrobiológicos que más se encareció hasta ese mes fue el bonito.

Según información de vendedores del Mercado Caquetá, en el distrito limeño de San Martín de Porres, el precio de esta especie alcanzó los 11 soles y no se descarta que en los próximos días el valor se eleve.

"El kilo de bonito está a S/11, pero nos informaron que este mes va a subir porque hay mucho oleaje y hay puertos cerrados. Depende del ingreso. Si no entra, el precio podría elevarse. Podría haber remanentes, aunque sería pescado de segunda calidad", expresó una vendedora del mercado Caquetá a RPP Noticias.

Solo en Lima Metropolitana, los precios de los pescados y mariscos sufrieron un incremento de 13 %. Y no solo el bonito está más caro, también el jurel y el perico. Aun así, estos siguen siendo una alternativa ante el alza del kilo de pollo.

"Ahorita el pescado está subiendo, está entre 9 y 10 soles. En las últimas semanas estamos viendo un alza. Aun así, la venta se mantiene, aunque a la baja, siempre depende del precio. De todos modos, el pescado sigue siendo una alternativa para las familias cuando el pollo se encarece”, expresó la vendedora.

Los comerciantes del mercado Caquetá explicaron que el alza se debe a la escasez del producto. Usualmente, el kilo de bonito, jurel y otros está entre 4 y 5 soles, pero por la temporada prácticamente se duplicó.





Consumo del pescado en Perú

En los últimos nueve años, el consumo de pescado por persona aumentó en 39 %; es decir, de 13.2 kilogramos, el 2012, pasó a 18.4 kg. hasta el año pasado, según el Ministerio de Producción (Produce).

Las estadísticas son el resultado de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)-2021 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la cual destacó un aumento en el consumo en regiones como Piura (9,9 kg), Ica (7,9 kg), Lambayeque (7,8 kg), Amazonas (6,2 kg), Pasco (5,6 kg) y Áncash (5,2 kg).

Sin embargo, los departamentos que todavía lideran el consumo son Loreto con 51 kilos por año, Ucayali con 41 y Tumbes con 32; mientras que en Huancavelica y Puno, los ciudadanos consumen menos de 9 kilogramos.

Como meta, Produce se planteó incentivar el consumo a través de campañas como el programa "A Comer Pescado", que este año busca promocionar al menos 2 700 toneladas.