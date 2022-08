| Fuente: Unicorn Hunters

“Siento que estamos escuchando al Elon Musk de la medicina en este momento”, le dice Lance Bass al participante estrella del episodio número 8 de Unicorn Hunters. Bass, inversor y ex integrante del grupo NSYNC, es uno de los miembros del Círculo del Dinero, el momento clave de esta exitosa serie de enrichtainment, un género disruptivo que combina entretenimiento con oportunidades de inversión en negocios innovadores.

El destinatario del elogio es el empresario Mihir Shah. Su compañía UE Life Sciences ha desarrollado un dispositivo que detecta muchos tipos de cáncer de mama en apenas minutos y de manera no invasiva. Shah habla de sus invenciones pero también de su vida y cuenta que un día decidió que si no podía convertirse en médico, como quería su padre en Bombay, diseñaría una máquina para salvar muchas vidas.

Además de Bass, el Círculo del Dinero está integrado por Steve Wozniak, cofundador de Apple, Rosie Rios, ex tesorera de los Estados Unidos, Moe Vela, ex Director de Administración de Joe Biden, Silvina Moschini, CEO de SheWorks! y Alex Konanykhin, CEO de Transparent Business). En este episodio, también ocupa una silla Chris Diamantopoulos, reconocido actor de la serie de HBO Silicon Valley y emprendedor social.

Todos ellos comprenden perfectamente que Mihir está en esa instancia crucial de contarle al mundo sobre las soluciones innovadoras en las que su compañía lleva años trabajando.

Contactos y oportunidades

Shah transita la primera parte del programa con modestia pero con convicción. Las soluciones de detección oncológica de su compañía tienen reconocimientos internacionales, incluyendo uno de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, el panel ve con buenos ojos su contacto con una farmaceútica como Pfizer.

Pero llega la deliberación y, como indican las reglas del show, los miembros del Círculo del Dinero intercambian impresiones sin su presencia. Es el momento clave del programa y no sólo para Mihir. Espectadores de todo el mundo agudizan su atención y analizan la oportunidad de invertir en compañías que están a punto de dar el salto hacia “unicornio”, como se conoce a las firmas que alcanzan la codiciada valuación de u$ 1000 millones.

“Siento que no obtuve suficiente información financiera. Es prometedor pero falta algo”, dirá entonces Rosie Ríos, la ex tesorera de los Estados Unidos. Muy cerca de ella, Silvina Moschini, le ha hecho ver a Mihir una paradoja nada sutil: su compañía tiene el potencial de preservar la salud de millones de mujeres pero no hay ninguna mujer co-founder en la firma.

Hacia el minuto clave

Como en todos los episodios de Unicorn Hunters, la personalidad de los protagonistas también influye en la decisión de los jurados. Algunos miembros del panel creen que Mihir proyecta cifras demasiado modestas al plantear que necesita u$20 millones adicionales para completar su expansión hacia otros mercados. Silvina Moschini alienta sin titubeos a Mihir Shah: “¡Estás parado en la cabeza del unicornio! ¡No deberías ser conservador!”. Él sonríe y hace cálculos. Pronto llegará el 60 Seconds Plea, el minuto fundamental del show.

Unicorn Hunters es una plataforma que conecta emprendimientos altamente innovadores con inversores de todo el mundo a través de Unicoin, una moneda de última generación diseñada para resolver la volatilidad extrema, el principal problema de los tokens tradicionales. Los lectores de RPP tienen también la posibilidad de obtener 100 unidades de esta criptomoneda de manera automática gracias al código CAP100FREE. Unicoin estará respaldada por activos y pagará dividendos y esta diferenciación es decisiva en el mercado actual de las criptomonedas.