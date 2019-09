Oliva indicó que se ha hecho en el 2012-2013 y se puede perfeccionar para que el mecanismo funcione mejor. | Fuente: RPP-ANDINA

El Estado pretende adelantar hasta el 25% del canon minero a las regiones y municipios. Así lo confirmó a Ampliación de Noticias, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva.

La propuesta del Ejecutivo busca traer estos recursos (canon minero) al presente y comenzar las obras de infraestructura en beneficio de las comunidades aledañas a la mina. A la fecha se realiza pero este mecanismo sería oficializado.

“Estamos evaluando institucionalizar el adelanto del canon que es un mecanismo por el cual se hacen unas proyecciones de cuánto de canon van a pagar las empresas mineras en unos cuatro o cinco años, lo que toma armar una mina, y la idea es adelantar ese canon a través de un préstamo y en vez de que lo reciban en cinco años, lo podrán recibir desde ahora. Es decir, una parte del canon, un 20% o 25%. Y en cinco años o seis cuando llegue ese dinero que entrega la empresa lo reciba el gobierno central”, dijo Oliva en RPP Noticias.

El Canon Minero, está constituido por el 50% del Impuesto a la Renta que obtiene el Estado y que pagan los titulares de la actividad minera por el aprovechamiento de los recursos minerales, metálicos y no metálicos.

Esta propuesta forma parte de la actualización de la Ley de Minería vigente hace 25 años que está trabajando el Gobierno, tal como lo anunció el presidente, Martín Vizcarra en su Mensaje a la Nación, el 28 de julio pasado.

Al detalle

La actualización de la Ley de Minería contempla la inclusión de planes de desarrollo territorial, que serán parte de los documentos a elaborar por las mineras.

“Así como hay planes ambientales, tiene que haber un estudio que aprueben estos planes de desarrollo territorial”, apuntó Oliva ante la Comisión de Economía.

El objetivo es reducir las brechas en salud, educación y saneamiento, así como impulsar la productividad en zonas aledañas a la operación minera.

Otro de los puntos de los cambios es ordenar los "parches" que ha adoptado la ley en sus más de 25 años de vigencia.

El titular del MEF descartó que se realicen "grandes cambios" en política tributaria como consecuencia de la Ley General de Minería.

"No estamos previendo grandes cambios en la parte tributaria, obviamente analizaremos caso por caso, pero eso no debería ser el foco porque nosotros creemos que la carga tributaria que tienen ahora las mineras está en el promedio internacional y no podemos perder competitividad", dijo el ministro.