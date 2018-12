Los 11 errores más comunes al elaborar tu currículum vitae

Los 11 errores más comunes al elaborar un currículum vitae que debes evitar. | Fuente: Difusión

Si estas postulando a un empleo o irás en busca de un nuevo empleo, el currículum vitae es la primera herramienta para lograr captar la atención del reclutador. Aquí debes demostrar que eres el candidato idóneo para el cargo.

Hoja de vida

Según el portal Trabajando.com, en el currículum es fundamental que no falten datos y que la información se presente de manera clara y atractiva.



Posiblemente hayas hecho un CV que describe todos tus conocimientos, competencias y experiencia, pero quizás esta información no está bien estructurada, y solo por ese detalle las empresas podrían cerrarte las puertas. Para que eso no te suceda, revísa bien tu hoja de vida y asegúrate de no cometer los siguientes errores:



1.- Errores ortográficos. Una falta de ortografía puede eliminarte de un proceso de selección. Asegúrate de revisar tu CV varias veces para detectar posibles faltas, repeticiones de palabras o errores de coherencia entre frases.



2.- Descripción de la experiencia laboral. Otro de los errores más comunes es limitar tu experiencia a un listado de funciones generales para cada cargo. Añade los logros que has conseguido en cada trabajo para que el reclutador pueda ver a simple vista el valor que has aportado a la empresa.



3.- Una foto de CV inadecuada. Evita fotos poco profesionales más típicas de Facebook, con ropa informal o compartiendo con amigos en una fiesta.



4.- Dejar “lagunas” o “vacíos” de tiempo. Debemos reflejar que aunque estemos desempleados somos personas activas. Para demostrarlo en el CV debemos incluir cualquier actividad por insignificante que nos parezca profesional o educativa. Proyectos personales, cursos, colaboraciones en blogs, apoyo en una empresa de un amigo o familiar.



5.- Incluir certificados de estudio o de calificaciones. A menos que te lo hayan pedido, no es necesario incluir estos certificados en el CV.



6.- Incluir cartas de recomendación. Estas sólo se entregan en caso de que te lo soliciten.



7.- Incluir referencias. Igual que en el caso anterior, estas se entregan en la entrevista si te las solicitan.



8.- Usar pronombres como yo, nosotros o ellos. El uso del “yo” provocará que tu currículum se convierta en un culto a tu ego y que denote un pobre manejo del lenguaje y los sinónimos. Sustituye “Yo incrementé en 25% las ventas…” por “Implementé una estrategia que incrementó las ventas en un 25%..".



9.- Información personal. Es innecesario incluir información como gustos, salud, afiliaciones políticas o religiosas. Si lo haces, el reclutador pensará que no tienes suficiente información profesional de la cual hablar.



10.- Direcciones de email poco profesionales. Usar cuentas de correo con diminutivos, apelativos o adjetivos son inapropiadas para denotar una imagen profesional. Direciones como chicasexy22@yahoo.com, elguapodelbarrio@gmail.com o gatito123@hotmail.com no van.



11.- Usar un diseño muy “original” con demasiados colores. Utiliza fuentes legibles de entre 10 y 12 puntos. Evita en todo momento las fuentes caricaturizadas, con demasiados adornos y también el exceso de colores.