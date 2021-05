Actualmente el programa Pensión 65 llega a alrededor de 557,000 personas. | Fuente: Andina

El partido Fuerza Popular promete duplicar el monto de Pensión 65 de S/ 250 a S/ 500 bimensuales, e integrar a medio millón de personas cada año.

Con esto plantean que al 2026 este programa cubra a todos los adultos mayores en este país, pero ¿cómo se haría?

El ex ministro de Economía e integrante del equipo técnico de Fuerza Popular, Luis Carranza, comentó actualmente solo se gasta 0.1% del PBI en este programa por lo que no habría problema en aumentar la inversión.

"El aumento inmediato nos va a costar este año S/ 350 millones más. Cada medio millón de personas implica S/ 1,700 millones anuales. Actualmente gastamos una fracción ínfima de nuestro presupuesto en este programa 0.1% del PBI, nada", dijo el ex titular del Ministerio de Economía durante el segundo gobierno de Alan García.

El economista comentó que países como Brasil y Chile tiene programas similares en los que se gasta hasta 1% del PBI, y asegura que los cambios que plantea su partido, la inversión en Pensión 65 aumentaría a 0.9% del PBI al 2026.

"Es sostenible, es manejable porque nuestra economía puede crecer al 6% sin ningún problema (...) Estamos hablando de poco más de 3 millones de personas", señaló a RPP Noticias.

Carranza también explicó la razón por la cual se cree que criticó esta medida anteriormente en una entrevista realizada en el 2011 por el diario El Comercio, cuando calificó la propuesta como "inflacionaria".

"Cuando uno lee toda la entrevista y no solo el titular, lo que me plantean es una serie de programas sociales que implementaba el gobierno de Humala, que son gastos permanentes que se iban a financiar con un impuesto temporal, que era el impuesto a la sobreganancia minera. Pero, esos impuestos cuando bajan los precios de los minerales desaparecen. Uno no puede financiar gastos permanentes con impuestos de carácter temporal, esa era mi crítica. Mi crítica no era a Pensión 65", explicó.

El economista señala que además de cuestionar la fuente de financiamiento del programa social, también discutió sobre la universalización de la medida, lo cual no fue ejecutado.

Actualmente se estima que el programa Pensión 65 llega a alrededor de 557,000 personas.