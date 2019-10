Alva afirmó respecto a la proyección de la economía para el 2020 que esperará la confirmación de cifras de septiembre y octubre, las cuales dijo son alentadoras. | Fuente: EFE

"Definitivamente es imposible no pensar que acá hay algo de machismo", así calificó la flamante titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva, las críticas sobre su designación la semana pasada.

Críticas machistas

Alva, de 34 años, trabaja desde hace más de una década para el Estado. Los cuestionamientos se centraron en su juventud y supuesta inexperiencia para el cargo.

La cabeza del MEF indicó que si "hubiera sido un hombre, no se habría puesto en tela de juicio que sea la hija de alguien", en alusión a otros comentarios que resaltaron que su padre es el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y fue profesor del presidente Martín Vizcarra.

"No solamente se habló que era la hija de alguien, creo que si hubiese sido un hombre, no necesariamente se hubiese puesto en tela de juicio, la primera reacción no hubiese evaluado mi trabajo y mi experiencia", expresó en una reunión con la prensa extranjera acreditada en Perú.

Alva Luperdi agregó que tiene "que trabajar duro para estar a la altura del reto" como ministra de Economía.



Vengo de Presupuesto Público

María Anonieta Alva señaló que la semana pasada fue víctima de "comentarios tendenciosos", al referir que cuenta con experiencia en el sector estatal y que antes de su nombramiento a cargo del MEF, era directora general de Presupuesto, egresada de la Universidad del Pacífico, con estudios en Perú y Estados Unidos.

"Como se sabe el presupuesto público está completamente casado con el cumplimiento de las reglas fiscales, que es uno de los componentes de la estabilidad macroeconómica. He trabajado los últimos dos años en la Dirección de Presupuesto Público, y por ahí se puede demostrar que tengo un compromiso con mantener los fundamentos económicos que han llevado al país adonde estamos. Cuando se nos ha ratificado el rating, la reducción del riesgo país o la estabilidad del tipo de cambio han demostrado que somos una economía sólida", explicó Alva.

Su reflexión

La alta funcionaria sostuvo que como muchos de su generación cree en la igualdad de oportunidades y defendió que esa posición no es una marca registrada de una ideología política.

"Comos muchos de los de mi generación creemos en la igualdad de oportunidades, y creo que por desconocimeinto e ignorancia se piensa que la igualdad de oportunidades es una marca registrada de una ideología política, y eso es un gran error, la igualdad de oportunidades debe ser un fin de cualquier ciudadano de este país", comentó.









La ministra de Economía agregó que la violencia hacia la mujer es "intolerable" y que el Gobierno tiene "que desplegar todos los esfuerzos necesarios en la prevención, que es más a mediano plazo, y a la atención a los casos de violencia, que debe ser inmediata".