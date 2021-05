El ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza. | Fuente: Andina

El Gobierno del presidente Francisco Sagasti dejará un borrador del presupuesto 2022 para que haya una continuidad en la siguiente gestión, según informó el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Waldo Mendoza.

Con esta medida se busca evitar discontinuidades en la ejecución de las obras públicas que ya están en proceso de ejecución.

“Por ejemplo, si la Carretera Central ya arrancó este año con un monto inicial con el que se hacen los expedientes, eso ya tiene una programación multianual y cualquiera sea el próximo gobierno tiene que respetar esa programación multianual”, explicó Mendoza.

El ministro indicó que todas las obras ya tienen una programación multianual y un presupuesto establecido.

“Algunas son fáciles de hacer y duran un año, otras tres o cinco años, en el MEF todas las obras tienen una programación multianual, entonces a quien nos reemplace les informaremos de ese presupuesto”, precisó.

Mendoza explicó que como Gobierno de Transición se están haciendo muchas cosas de emergencia en el corto plazo, pero también está dejando proyectos que van más allá de este año, como los relacionados a la salud.

“Los peruanos, los más modestos en especial, tienen derecho al Sistema Integral de Salud (SIS), sin embargo ese SIS hasta hace unos días tenía dos problemas, uno, alrededor de 400,000 peruanos por no tener DNI no podían entrar al SIS; dos, alrededor de un millón 300,000 personas teniendo DNI no estaban en el SIS por motivos burocráticos y por falta de dinero”, dijo el ministro.

Según indicó, esta última medida mencionada costará S/ 250 millones en lo que resta del año y S/ 500 millones por año.