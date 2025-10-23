MEF y el presidente Jerí revisan el Presupuesto Público 2026: “Cada sol invertido debe traducirse en bienestar”

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, expresó su compromiso con la disciplina fiscal, la eficiencia del gasto y la transparencia en la gestión pública. Esta reafirmación se dio en el marco de una reunión de trabajo sostenida con el presidente de la República, José Jerí Oré, como parte de las coordinaciones directas para fortalecer la gestión económica de manera responsable.

El encuentro, que incluyó a directores generales de los viceministerios de Economía y Hacienda, tuvo lugar en la sede del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Durante la jornada, la ministra Miralles subrayó que el objetivo central de la gestión económica debe ser tangible para los ciudadanos: “Cada sol invertido debe traducirse en bienestar y desarrollo para las familias peruanas”.

El equipo del MEF destacó que dos factores importantes para impulsar la productividad, el empleo formal y la competitividad del país son la reducción de la informalidad y la promoción activa de las Zonas Económicas Especiales (ZEE).

Asimismo, las autoridades del sector reafirmaron su compromiso de optimizar el uso de los recursos públicos y trabajar en la ampliación de la base tributaria. Estos esfuerzos son cruciales para asegurar la capacidad de recaudación y garantizar los recursos necesarios para áreas prioritarias como la seguridad ciudadana y el proceso electoral.

Estabilidad macroeconómica y presupuesto 2026

La reunión de trabajo se centró en revisar las medidas destinadas a mantener la estabilidad macroeconómica y a fortalecer la gestión presupuestal.

Además, se sustentó el Presupuesto Público 2026 y se acordó priorizar recursos para la seguridad ciudadana y la lucha frontal contra la criminalidad, en línea con la estrategia nacional contra el crimen.