Crecimiento del PBI de 3.2 %, inflación controlada y mayor recaudación: las proyecciones económicas del MEF para este 2025

Denisse Miralles, ministra de Economía y Finanzas (MEF), brindó una conferencia en el marco de la Cumbre Perú Sostenible 2025, donde presentó las proyecciones económicas y reafirmó el compromiso del gobierno con la estabilidad fiscal y la inversión productiva.

La titular del MEF detalló que el gobierno de transición y reconciliación nacional busca mantener el equilibrio económico del país para que la siguiente administración pueda realizar reformas de fondo.

Proyecciones económicas y disciplina fiscal

La ministra Miralles destacó la proyección de crecimiento para el país, asegurando que cada aspecto del presupuesto refleja una decisión de "invertir mejor, ejecutar con estrategia y priorizar a los peruanos".

En cuanto a las cifras económicas, la proyección del MEF estima:

Crecimiento del PBI: 3.2 %.

3.2 %. Inflación: Controlada en torno al 2.5 %.

Controlada en torno al 2.5 %. Déficit fiscal: Proyectado en 1.8 % del PBI.

Miralles subrayó que el déficit proyectado "refleja disciplina, flexibilidad y compromiso con estabilidad macroeconómica en un contexto global desafiante".

Fortalecimiento de la recaudación y meta de ingresos

Por instrucción directa del presidente de la República, José Jerí, el MEF está "exacerbando el fortalecimiento de la recaudación tributaria y la generación de ingresos a partir de mejores políticas de la administración tributaria".

La estrategia busca mejorar la gestión tributaria y recuperar deudas, al mismo tiempo que se simplifican los trámites y se acerca la administración al contribuyente mediante la innovación. Estas medidas tienen una meta financiera específica:

"Queremos mejorar la gestión tributaria, recuperar las deudas, pero simplificando los trámites y acercándonos más al contribuyente con innovación para generar para permitir que estas medidas puedan generar más de 10,000 millones de soles adicionales de recursos ordinarios para financiar políticas sociales e inversiones productivas", sostuvo.

La ministra reafirmó el compromiso de la actual administración con la estabilidad fiscal, asegurando que trabajarán "con el Congreso de la República, con los sectores productivos, los gobiernos regionales, los gobiernos locales para impulsar la inversión como motores del desarrollo".