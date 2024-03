Megapuerto de Chancay: Ositrán espera que Indecopi se pronuncie sobre si hay o no barrera burocrática

En conversación con RPP, Verónica Zambrano, presidenta del Organismo Supervisor de la Inversión en infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) señaló que presentaron una denuncia informativa ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) a efecto que la entidad evalúe si existe o no una barrera burocrática en otorgar exlusividad a Cosco Shiping.

"Nosotros no somos los competentes para definir. Estamos haciendo una denuncia informativa, no estamos haciendo una propuesta porque no nos coresponde. Lo que estamos alegando que este tipo de exclusividad se da a nivel a contratos, y esta es una habilitación portuaria: no es un contrato", explicó.

Zambrano argumentó que para Ositrán, esta exclusividad sí constituye una barrera burocrática. Sostiene que a fines del año 2023 y comienzos del 2024, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) le solicitó a Ositrán el estudio y propuesta de régimen tarifario, y es en ese momento que se percatan de esta posible barrera burocrática.

"En ese momento que hacemos el estudio, requerimos tener la precisión sobre si esto se va a prestar en exclusividad o no, y esto lo va a tener que definir Indecopi, por eso que hemos ido por la vía admnistrativa", comentó.







¿Qué pasó entre OSITRAN y el Megapuerto de Chancay?

Se trata de un informe que firman cuatro gerencias del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Trasporte de Uso Público (OSITRAN) para que la titular de la entidad, Verónica Zambrano presente “una denuncia administrativa” ante el Indecopi, pues habría una barreta burocrática impuesta por la Autoridad Portuaria Nacional (APN) que habría favorecido al consorcio Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A., según la revelación de Latina.

Recordemos otro punto importante, pues el mismo medio, también reveló que la APN a través de la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) solicitó la nulidad de del artículo 2 de la Resolución de Acuerdo de Directorio con fecha 2021.

Este artículo otorga a Cosco Shipping la “exclusividad de la explotación de los servicios esenciales en la infraestructura portuaria”.

¿Qué ha dicho el Titular del MTC?

Por su parte, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, indicó el último lunes que su gestión está trabajando para permitir la exclusividad del consorcio chino Cosco Shipping Ports en el Megapuerto de Chancay, pese a la demanda presentada por la Procuraduría de su sector ante el Poder Judicial contra esta medida en favor de la empresa china.

A su salida del Congreso, donde se presentó para responder a un pliego interpelatorio, el ministro indicó que el marco de exclusividad a Cosco Shipping le parece lo “más razonable”, pues la empresa ha invertido dinero bajo su propio riesgo.