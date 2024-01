Mercedes Aráoz: "Es difícil encontrar personas que asuman el MEF si no sabemos cuál es la política general del gobierno"

La exministra y congresista Mercedes Aráoz manifestó este miércoles sus críticas contra el actual titular de Economía, Alex Contreras, señalando que está debilitado tras su frustrada renuncia al cargo y demás cuestionamientos que ha recibido en su gestión.

"Yo creo que está debilitado. Es dificil encontrar personas que trabajen y asuman el MEF si no sabemos cuál es la política general del gobierno. Entonces no hay hasta ahora claridad de cuál es el rumbo. La señora Boluarte te dice sí queremos que venga la inversión privada, pero a la misma vez sale el primer ministro y dice no a Tía María. O salen y dicen que la inversión privada es la prioridad porque vamos a financiar a una empresa quebrada (Petroperú) en vez de usar esos recursos para solucionar temas de pobreza", expresó.

Aráoz consideró que es un riesgo muy alto para el país seguir brindando más recursos a Petroperú pues como empresa no está dando resultados y entre los cambios de gestión que debería haber allí es la necesidad de tener más transparencia.

"Petroperú debería comportarse como una empresa pública, no en el sentido de empresa empresa estatal sino pública, que está en la Bolsa de Valores. Que sea transparente, con comités clarísimos de riesgos, que los maneja y evita", señaló.

Críticas a López Aliaga

Por otro lado, Mercedes Aráoz cuestionó que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, pretenda parar la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima con ordenanzas y que nadie en el Ejecutivo defienda el proyecto pese a su importancia.

"Decirle al señor alcalde de Lima: no me puedes parar la construcción del Metro. El ministro de Transportes nunca ha defendido el tema, el titular del MEF más o menos lo defendía, al menos el Ministerio, pero hoy día nadie", afirmó.

Contreras no deja el MEF

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras, negó hace unos días haber presentado su carta de renuncia al cargo a la presidenta de la República, Dina Boluarte, y aseguró que se encuentra cómodo en el puesto.

"No he presentado nada. Entonces, en ese sentido, creo que la reunión de ayer ha generado algunos rumores, pero como menciono seguimos trabajando en la reactivación", sostuvo en declaraciones a la prensa desde los exteriores de Palacio de Gobierno.

Las declaraciones del titular del MEF se dan luego de que algunos medios informaran sobre su posible dimisión al puesto. Esto debido a que la presidenta registró una reunión con dos ex ministros de Economía, José Arista y Luis Carranza.

Al respecto, Contreras señaló que "la presidenta tiene derecho a reunirse quien estime conveniente".