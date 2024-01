Ministro de Economía sobre su supuesta renuncia: "Tuve una conversación positiva con la presidenta"

Gobierno Alex Contreras indicó que seguirá en el cargo porque se necesita "recuperar la economía"

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras, se pronunció sobre su supuesta renuncia al cargo, que habría presentado ayer, jueves; alegando una presunta falta de transparencia.

Al respecto, el ministro indicó que tuvo una "conversación importante" con la presidenta de la República, Dina Boluarte, y que continuará trabajando para "recuperar la economía".

“Por la naturaleza del cargo, uno tiene la renuncia desde el primer día que está ejerciendo la función como ministro, porque es un cargo de confianza. Nosotros hemos tenido una conversación importante", sostuvo.

Además, señaló que una renuncia o un eventual pedido de renuncia son comunes, y que la confianza "va de ambos lados".

"En estos cargos de ministro de Economía, como lo he dicho, están sujetos a evaluación permanente, diaria. En ese sentido, el tema de la renuncia o pedido de renuncia es algo bastante común. Al ser cargos de confianza (…), uno está sujeto a una permanente evaluación”, aseveró.

“Y la confianza va de ambos lados. Yo he tenido una conversación muy positiva con la presidenta de la república sobre este tema, y por eso es que me he pronunciado el día de ayer. Lo que buscamos, más allá de estos hechos circunstanciales, es seguir avanzando en lo que es importante (que) es la reactivación, la seguridad, seguir estabilizando la inflación que es algo clave", agregó.

Sobre presuntas fricciones por Petroperú

Por otro lado, respecto a las presuntas fricciones que tendría con Petroperú aludidas en lo que habría sido su carta de renuncia, el ministro señaló que la empresa estatal está en un proceso de reestructuración.

"Sobre este punto, ya lo habíamos anunciado el año pasado con el premier. Petroperú está en un proceso de reestructuración, desde hace casi un año está siguiendo un plan elaborado con la idea de hacer sostenible la empresa. Algo importante para lograr ese objetivo era que justamente la Refinería de Talara pueda alcanzar el 100%. El gran riesgo que tenía la empresa era si iba a ser capaz de generar flujos positivos”, aseguró.

“Este año, necesitamos recuperar la economía. Hay números mucho mejores en noviembre, pero todavía tenemos que pensar en algo que a veces dejamos de lado (…) que tiene que ver con cómo hacemos para que la economía vuelva a crecer a tasas altas", añadió.

Finalmente, el titular del MEF pidió "pasar la página" respecto a su presunta carta de renuncia al cargo.