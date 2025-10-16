Metro de Lima y aeropuertos mueven millones para impulsar la economía: ¿Cómo avanzan las obras que nos conectan?

La Línea 2 del Metro de Lima y Callao, junto con los aeropuertos nacionales, se han consolidado como los sectores más dinámicos dentro de las infraestructuras de transporte concesionadas en Perú.

Entre enero y setiembre de 2025, estos dos rubros registraron una inversión conjunta de $ 769 millones, una cifra que representa un 88 % del total ejecutado en el periodo supervisado por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).

El Metro de Lima liderando

El sector ferroviario y del Metro de Lima lideró la ejecución de capital, impulsado por los avances en la Línea 2.

Este proyecto de transporte urbano sostenible registró una inversión de $ 453,5 millones durante los primeros nueve meses de 2025. La inversión acumulada en la Línea 2 ya asciende a $ 4 552,8 millones, lo que significa un avance del 70.92 % respecto a su monto referencial total de $ 6,419 millones.

El ritmo de inversión se reflejó en setiembre, mes en el que solo la infraestructura de la Línea 2 del Metro sumó $ 156,1 millones. Este rubro es fundamental para la mejora de la movilidad metropolitana.

Aeropuertos aceleran la modernización

El sector aeroportuario también mostró un crecimiento, sumando $ 315,5 millones en inversiones durante el periodo de enero a setiembre de 2025.

La concesionaria Lima Airport Partners (LAP), responsable de gestión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJC), reportó inversiones valorizadas en $ 297,6 millones.

Además, el Primer Grupo de Aeropuertos Regionales contribuyó con $ 17,8 millones, destinados a la mejora de infraestructuras en doce aeropuertos, incluyendo Pucallpa, Piura, Iquitos y Trujillo. Estos proyectos buscan fortalecer la conectividad aérea, dinamizar la economía regional y robustecer el turismo.

El acumulado total de inversión en aeropuertos hasta setiembre es de $ 1,353,6 millones, lo que representa un avance del 49.87 % respecto a su monto referencial de $ 2,714 millones.

Contexto de la inversión en infraestructura

Ositrán destaca que, a nivel general, las inversiones supervisadas en los 33 contratos de concesión alcanzaron un total de $ 13 633 millones hasta setiembre de 2025. Esta cifra representa un avance del 65.38 % del monto referencial total establecido en $ 20 852 millones.

En contraste, durante setiembre, los sectores de carreteras y portuario registraron inversiones menores, con $ 20,75 millones y $ 3,2 millones, respectivamente.