¡Atención, conductores! Reabren al tránsito vehicular nuevo tramo de la avenida Nicolás Ayllón

Los vehículos ya transitan en este nuevo tramo reabierto de la avenida Nicolás Ayllón.
Los vehículos ya transitan en este nuevo tramo reabierto de la avenida Nicolás Ayllón. | Fuente: ATU
El tramo reabierto se encuentra entre la avenida 28 de Julio y la calle Tristán, en el límite de los distritos La Victoria y El Agustino.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que se ha reabierto un nuevo tramo de la avenida Nicolás Ayllón, ante los avances de obra de la Estación Nicolás Ayllón de la Línea 2 del Metro de Lima.

El tramo reabierto desde el lunes, 13 de octubre, se encuentra entre la avenida 28 de Julio y la calle Tristán, en el límite de los distritos La Victoria y El Agustino.

“La reapertura de dicha vía consiste en la liberación de cuatro carriles (dos por sentido). Esta medida contribuye a restablecer la circulación del transporte público y privado, mejorando la conectividad entre La Victoria, El Agustino y San Luis”, resaltó la institución en un comunicado.

Esta reapertura se suma a las realizadas hace dos semanas, cuando fueron habilitados cinco carriles en esta importante avenida, que estaban cerrados debido a los trabajos de construcción de la Estación Circunvalación.

Avance de obras

Según la ATU, la Estación Nicolás Ayllón registra un 92.55 % de avance en su ejecución, mientras que la Estación Circunvalación alcanza un 94.01 %. 

“A nivel subterráneo, continúan las obras civiles, de arquitectura y de equipamiento electromecánico”, resaltó la entidad.

De acuerdo con información de la ATU, de los 35 kilómetros que comprenden la Línea 2 del Metro y el ramal de la Línea 4, se han construido más de 27 kilómetros de túnel, “restando solo 7.4 kilómetros para completar esta etapa clave de la obra subterránea”.

