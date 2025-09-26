MIDAGRI tras controversia por priorizar el agua para la minería: "Estamos acostumbrados a que saquen nuestras frases de contexto"

¿Entendimos mal? Ministro Ángel Manero aseguró a RPP que sus declaraciones fueron parte de un "escenario teórico" y una "evaluación académica" sobre el flujo de caja del país que fue sacada de contexto.

Tras la controversia generada por sus declaraciones en PERUMIN 37, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, fue consultado por RPP sobre los cuestionamientos a su frase sobre priorizar el agua para la minería antes que para la agricultura fue sacada de contexto y formaba parte de un "escenario teórico".

"Ya estamos acostumbrados a que saquen nuestras frases de contexto. Esa conferencia empezó presentando al Ministerio de Agricultura las 25 irrigaciones que tenemos en el Perú, que incluyen almacenar agua y conducir el agua donde se necesita. Son más de 8,000 millones de metros cúbicos que vamos a almacenar, es decir, asegurar el agua para toda la agricultura del Perú, para la población y para cualquier otra actividad económica. Han cortado esa partecita y han querido complicar las declaraciones del Ministerio de Agricultura", dijo a RPP desde Lambaeyeque.

Como se recuerda, la polémica se originó tras su presentación en el Foro del Agua de la convención minera, donde ministro Manero declaró textualmente: "Si tenemos que elegir en momentos de escasez, entre darle agua a la agricultura o darle agua a la minería, tenemos que darle agua a la minería porque es la actividad que más flujo de caja le da al país (...) La agricultura puede esperar, pero un proyecto minero no espera".

Manero señaló que se estaba haciendo una evaluación académica de lo que es el flujo de caja del país y sostuvo que la actividad minera genera un mayor flujo de caja, pero insistió en que "eso no quiere decir que vamos a dejar la agricultura sin agua. Eso es una evaluación teórica".

Con esta explicación, el ministro buscó dar tranquilidad a los agricultores, asegurando que están al tanto del proceso y que nunca antes se había asumido un reto de esta magnitud para la gestión del agua en el país.