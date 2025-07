Midagri niega desabastecimiento en mercados por bloqueo de carreteras: "Todavía tenemos unos días de stock de productos"

El ministro Ángel Manero manifestó en conferencia de prensa que la población no debe preocuparse por una falta de productos ni la subida de precios ya que -aseguró- hay stock necesario.

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, aseguró este miércoles que no existe ningún riesgo de desabastecimiento en los mercados del país por el bloqueo de carreteras en el país que realizan los mineros artesanales.

"El Gobierno hará lo posible porque no haya desabastecimiento en los mercados o que no suban los precios de los productos agrícolas hacia el consumidor. Todavía tenemos unos días de stock de productos. La población no debe preocuparse por un posible desabastecimiento o subida de los precios", afirmó en conferencia de prensa tras la reciente sesión de la PCM.

Manero también se pronunció sobre la advertencia hecha por Carlos Lozada, presidente de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (Agalep), quien señaló que el acopio de leche se suspendería si no se desbloquea la Panamericana Sur. Al respecto, aseveró que esta semana se solucionará el problema.

"A los productores de leche decirles que el gobierno hará lo necesario para resolver este problema durante la semana porque la próxima ya no debería darse este perjuicio y las actividades deben estar normalizadas", puntualizó.



Transportistas de carga pesada advierten sobre posible desabastecimiento

En las últimas 48 horas, la situación en las carreteras del sur de Perú ha alcanzado un punto crítico debido a bloqueos mineros que han generado preocupación por un inminente desabastecimiento de gas y alimentos en la región.

Al respecto, Carlos Magno Salas, presidente de la Confederación Nacional de Gremios de Transportes de Carga Pesada, advirtió sobre las graves consecuencias de esta situación.

Salas informó que los bloqueos se encuentran en dos tramos principales: Ocoña y Chala, obstruyendo completamente el paso de vehículos.

"Si esto pasa 24 horas más, no vamos a tener gas en todo el sur. Vamos a estar completamente desabastecidos. Aparte de alimentos y otros productos. Y los productos perecibles prácticamente se están malogrando. Es importantísimo que se aperture esta vía porque ya la situación se está complicando", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.