En una conferencia de prensa realizada esta mañana, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre, se pronunció respecto a la reciente anulación del tercer proceso de licitación de urea que iba a otorgarse a la empresa italiana Unionsped. Según afirmó, en una carta fechada el último 9 de setiembre, la empresa abandonó el proceso alegando que no podría abastecer la demanda del referido producto.

"Debido a la escasez de fertilizantes de urea a nivel global, no nos ha sido posible aceptar la licitación de la entrega del producto referido porque nuestro proveedor (...) no ha llegado, a la fecha, a darnos la confirmación completa y absoluta de que podría realizar la entrega en los plazos indicados. Por lo cual, se procedió a la renuncia de esta entrega del producto debido a un retraso importante en la llegada de urea a todos los agricultores que actualmente dependen de este producto para la realización de lo cultivos", refiere la carta que leyó el ministro en la conferencia.

"Lo que ha hecho la compañía es decir: no puedo atender ese compromiso que de manera limpia, transparente, conforme a las costumbres del negocio internacional, se ha procedido. Y esa incertidumbre de una empresa privada no la puede controlar el Estado. Son decisiones autónomas de una empresa que incumple", agregó el ministro Alencastre.

"Fertilizante llegará esta semana"

Sin embargo, el titular del Midagri aseguró que el fertilizante llegará al campo desde la próxima semana.

"Hemos aparecido en primera página el presidente y yo como si esto fuera una derrota mientras que estoy explicando que no ha sido así: ha sido un éxito porque los agricultores van a tener los fertilizantes en campo a partir de esta semana que se inicia y no va a parar hasta que se agoten los recursos destinados para esta alternativa y va a ser en todo el país", señaló.

Según explicó, al no haberse concretado el proceso de licitación en el mercado exterior, el producto será adquirido a las casas comerciales que, actualmente, disponen del producto en el país.

"La urea existe en stock en las casas comerciales en el Perú y eso es lo que estamos activando para atender la emergencia en el campo (...), en sentido estricto, el campo va a estar fertilizado y los agricultores recibirán las bolsas de nitrógeno, potasio y fósforo que antes no estaban considerados", señaló.

Además, refirió que el Ejecutivo aún está a tiempo para atender las necesidades de los productores agrícolas y, en ese sentido, negó que se vaya a producir un desabastecimiento de esos productos en la canasta básica familiar.

"El pico de las necesidades de fertilización en las campañas 2022-2023 es entre septiembre y noviembre y estamos llegando como nos hemos comprometido en la atención (...) No va a haber crisis alimentaria, no va a haber desabastecimiento. No lo ha habido en condiciones tan duras en 2020 y 2021 en el que teníamos la pandemia y estábamos clausurados y no hemos sentido una respuesta de desabastecimiento (...) Esa lección tiene que ser incorporada", remarcó.

"La opción es el FertiAbono"

Por otro lado, el ministro señaló que la urea estaba destinada solo a un sector de productores que utilizan ese producto y que, por ello, la alternativa general ante la crisis de fertilizantes es el "fertiabono"

"La preocupación era la fertilización y la fertilización, en estos momentos, ha sido atendida con el mecanismo del Fertiabono, que ya cumplió desde su promulgación, todos los procedimientos necesarios para salir a que se ejecute esto a partir de los próximos días de la siguiente semana. Es decir, 370 mil productores en el rango de 10 hectáreas a menos podrán acceder a nitrógeno, fosforo y potasio (...) con el apoyo económico", explicó.

En ese sentido, reiteró que "llegarán a tiempo" ya que el padrón de agricultores "ha alcanzado cerca de los 600 mil" hasta el momento.

"Ya tenemos un padrón que ha alcanzado cerca de los 600 mil, de los cuales 370 mil estarán comprendidos en este gesto del Fertiabono que, por más que lo hemos explicado, no se ha dicho nada y no se ha razonado que, con esta propuesta de política pública, se da cara a las necesidades de los productores", afirmó.

Respecto al padrón, el ministro reiteró que era necesario que el Estado tuviera esta herramienta y descartó que se vayan a utilizar padrones distintos a éstos.

"Nosotros hemos venido trabajando esa herramienta a un ritmo de casi 7 mil u 8 mil productores agropecuarios por día para llegar, en estos 3 meses, de 76 mil a 600 mil productores (...) Como es un servicio público, tiene que haber una herramienta, un instrumento públicamente consolidado, ese es el padrón de productores agropecuarios. El padrón es una obligación del Estado", señaló.

"Hemos sido utilizados para debilitar al gobierno"

Además, el ministro Alencastre consideró que la sucesiva imposibilidad de concretar la compra de fertilizantes urea ha sido utilizada políticamente para "debilitar" la "imagen presidencial".

"El interés no es ni la urea ni Andrés Alencastre sino, fundamentalmente, debilitar ante la opinión pública al señor presidente de la República y a lo que él representa para la mayoría de votantes y sus expectativas en el campo", señaló.



Según señaló, la urea sería un tema "sin tanta importancia" si no fuera una "excusa" para "golpear" al gobierno.

"La urea ha sido puesta en primera plana, desde el primer momento, no porque sean tan importantes en sí mismas las 65 mil toneladas, sino que es una excusa para adjuntar otros intereses (...) En mi condición de ministro (...) estoy en la plena seguridad de que hemos sido utilizados con argumentos absolutamente deleznables para otros objetivos que es golpear política, personal y en la instancia de la imagen presidencial", remarcó.

Asimismo, señaló que su salida del Midagri depende del presidente Pedro Castillo.

"Esa es una decisión del señor Presidente. En todo momento, desde que yo tomé el juramento para atender este despacho, la carta de renuncia ha estado en la mesa y ha sido firmada. O sea, desde el 6 de junio eso está ahí y es una decisión del señor presidente que eso se ejecute o no", afirmó.