Las agroexportaciones peruanas registraron ventas mayores. | Fuente: Mincetur

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que las exportaciones peruanas de bienes alcanzaron un total de US$ 42 467 millones, una cifra mayor en 13 % en relación al mismo periodo del 2021.

"Desde el Gobierno, durante los últimos meses, hemos trabajado para posicionar los productos peruanos en los principales mercados del mundo. Las ferias en México, Estados Unidos, Francia y acá mismo, en el Perú, han permitido que compradores internacionales verifiquen la calidad de los productos que ofrecen nuestros exportadores", señaló Roberto Sánchez, titular de la cartera.

En el mes de agosto, los envíos nacionales totalizaron US$ 5 723 millones, un 5,6% más en comparación a lo obtenido el mismo mes del año pasado.

EXPORTACIÓN DE BIENES TRADICIONALES

Entre enero y agosto del 2021, la venta de gas natural licuado peruano había generado US$ 435 millones. Este año, durante ese mismo periodo, la exportación de este producto ascendió a US$ 2 390 millones (+ 449 %). Reino Unido continúa siendo el principal comprador de gas natural peruano. Al cierre de agosto, ha invertido un total de US$ 1 022 millones en la compra de este producto.

El valor de las exportaciones de café, por su parte, se elevó a US$ 691 millones entre enero y agosto. El incremento en el precio internacional de este producto (+ 46%) ha permitido que los envíos crezcan 204,7%. De hecho, solo agosto, las ventas al extranjero del café peruano sumaron US$ 154 millones.

La Unión Europea es, hasta el momento, el principal destino del café nacional. Al finalizar el octavo mes del 2022, los países miembros invirtieron US$ 368 millones en café peruano (+ 289,2 %).

BIENES NO TRADICIONALES

Las exportaciones en los sectores agropecuarios y textiles también han experimentado un crecimiento resaltante durante los primeros ocho meses del año. En el primero, destacan los envíos de arándanos y limón Tahití, que sumaron US$ 431 millones (+70%) y US$ 19 millones (+79%), respectivamente.