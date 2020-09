De acuerdo con el INEI, más de 6 millones de personas dejaron de trabajar debido a la pandemia | Fuente: Andina

La titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva, reveló que están trabajando en la creación de un seguro de desempleo.

Esta medida formaría parte de un paquete de acciones que se están planteando junto con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), las cuales se presentarían durante el segundo semestre del año.

"A diferencia de otros países no tenemos seguro de desempleo que es algo que por ejemplo Chile sí tiene. Entonces creo que estas crisis son una oportunidad a ver cómo implementamos algunos mecanismos en el corto plazo", dijo Alva en Radio Santa Rosa.

Además, también se evalúa la posibilidad de crear un incentivo que permita generar más empleo formal, para mitigar el impacto causado por la pandemia.

¿Qué es el seguro de desempleo?

El abogado laboralista Germán Lora explicó a RPP Noticias de qué trata esta medida ya existente en otros países.

"El seguro de desempleo está fundamentalmente pensado en aquellos que pierden el trabajo por decisión unilateral del empleador. Dependerá del sistema que se implemente, pero una empresa privada asume un promedio de los ingresos del trabajador, dependiendo de los aportes que haya hecho este", explicó.

En el Perú no existe esta figura legal, en cambio se tiene la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), el cual se puede usar en caso el trabajador renuncie o sea despedido.

Sin embargo, esta nueva medida solo podría aplicarse en el sector formal y no sería retroactiva, es decir, no se podría aplicar para quienes ya fueron despedidos.

"Esta propuesta fue utilizada por Pedro Pablo Kuczynski cuando hizo campaña en el 2016, pero se llegó a la conclusión de que no es aplicable en el Perú porque no se puede despedir porque hay reposición, porque hay muy pocos formales y no hay muchos contratos a plazo fijo. Hay un informe que se elaboró en el MEF de esa oportunidad, en el que se descartó el seguro de desempleo", comentó el especialista.