Hasta inicio de agosto solo un 50% de las 30 mil solicitudes de suspensión perfecta de labores habían sido resueltas. | Fuente: Andina

La suspensión perfecta de labores podría ser aplicada hasta el próximo año debido a la reciente ampliación por 90 días más el estado de emergencia sanitaria.

Esto de acuerdo con el Decreto de Urgencia 038-2020, donde se indica que esa medida laboral puede aplicarse hasta 30 días después de terminada la emergencia.

En este caso la ampliación se ha dado hasta el próximo 07 de diciembre, por lo que el abogado laboralista, Percy Alache, indica que la suspensión se aplicaría hasta el próximo 06 de enero.

"Esta es una tercera ampliación, porque ya han habido 2 anteriores en donde cerca de 30 mil empresas se ha acogido a este procedimiento, involucrando a 300 mil trabajadores", explicó Alache.

Pese a las facilidades que se darían para los trabajadores suspendidos (como los bonos o el retiro de CTS), el especialista considera que hay fallas en la medida pues el Ministerio de Trabajo no ha estado resolviendo estos procedimientos rápidamente .

"El MTPE no ha estado resolviendo estos procedimientos. Esto causa que los trabajadores no puedan retirar oportunamente sus beneficios porque necesitan liquidez y las empresas están en incertidumbre porque no saben si el procedimiento fue aprobado o no", indicó.

La aprobación de la suspensión en términos legales debe dudar hasta 37 días hábiles, mes y medio apróximadamente.

El ministro de Trabajo, Javier Palacios, ya habría puesto una fecha límite, es decir, tendrían hasta el 15 de septiembre para tener verificadas todos las solicitudes de suspensión recibidas.