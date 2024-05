Ministro Rómulo Mucho no descarta ingreso de capital privado a Petroperú

¿Es posible el ingreso de capital privado a Petroperú? El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho se mostró a favor de esta posibilidad para la empresa estatal, aunque precisó que el Estado deberá mantenerse como dueño de forma mayoritaria.

El titular del sector dijo en Radio Nacional que "es posible que hasta un porcentaje de capital privado entre, que tenga espaldas financieras muy fuertes, (pero) que el Estado siga teniendo la mayoría de acciones, que siga siendo mayoritariamente dueño".

En ese sentido, agregó estar de acuerdo en que la gerencia de Petroperú sea manejada a nivel similar de una compañía privada.

"Quisiéramos una gestión privada, con una gerencia privada, para que sea exigente en todo, desde la adquisición de la materia prima, el proceso, la gerencia, la distribución", refirió.

¿Petroperú alista alguna propuesta?

Según el ministro, el directorio de Petroperú ya está preparando una propuesta al respecto, en la que el Estado se mantenga como dueño sin que la petrolera dependa o se vea afectada por "ejercicios políticos".

"Estamos hablando de cierta autonomía. El directorio hablaba de un PMO (oficina de gestión de proyectos), un nuevo modelo de gerencia de las empresas grandes", detalló.

En otro momento, Mucho reconoció que la empresa se encuentra en una etapa compleja, pero se reafirmó también en que no se privatizará Petroperú.

"La situación financiera no está en las mejores condiciones, diría que es hasta crítica. Tenemos que encontrar una fórmula inteligente. En este caso puedo asegurar que no se va a privatizar (Petroperú), pero de acuerdo con las circunstancias, no podemos escapar ante lo que estamos viendo", indicó

¿Qué pasó ahora con Petroperú?

A inicio de esta semana, el Directorio de Petroperú consideró que una "gestión privada" en la administración de la empresa estatal es "la mejor opción para lograr el regreso a la autosostenibilidad financiera" de la compañía.

En un comunicado, indicó que "las condiciones financieras de la empresa son extremadamente graves", por las que requiere 2 200 millones de dólares.

"En las actuales circunstancias de un Petroperú con gobernanza y gestión empresarial expuesta a los usuales apetitos políticos, sería irresponsable y un acto de inmoralidad solicitar mayor financiamiento del Estado, ya que nada asegura que la empresa no retorne en el futuro cercano a solicitar más apoyo estatal, en desmedro de la caja fiscal y el bolsillo de los contribuyentes peruanos", señaló.