MTC sobre acceso al nuevo Aeropuerto Jorge Chávez: "Es absolutamente falso que los puentes temporales sean precarios"

A pocas semanas del inicio de operaciones del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes desmintió las versiones que califican de "precarios" a los puentes temporales que permitirán el acceso al nuevo aeropuerto.

"Por ahí se ha mencionado que estos son puentes precarios. Eso es absolutamente falso. En el Perú, deben haber varios cientos de estos puentes instalados en distintas rutas a nivel nacional y que no son provisionales, sino son puentes metálicos modulares que se construyen rápidamente. Y, dependiendo del tráfico, estos puentes se instalarán. Estos puentes soportan más de 3 millones de pasadas de tráilers, para eso están hechos", explicó en Ampliación de Noticias de RPP.

El titular del sector enfatizó que estas estructuras cumplen con los estándares de seguridad y resistencia necesarios para soportar el tránsito vehicular intenso.

"Hemos emprendido una estrategia para ir incorporando una serie de infraestructuras. Por ejemplo, lo que se ha hecho, primero, se entregó los puentes que ya están operativos desde el mes de agosto del año pasado. Ya están las plataformas de acceso y salida hacia y desde los puentes listas", indicó.

Asimismo, detalló que cada puente cuenta con ocho pilares de metro y medio de diámetro, lo que garantiza su estabilidad y seguridad.

En cuanto a la planificación de accesos al nuevo aeropuerto, Pérez Reyes aclaró que existen dos rutas previstas: el puente Santa Rosa, cuya construcción está retrasada y que debía adjudicarse en 2020, y el puente modular actualmente en uso.

"Lo que ha ocurrido es que como el primer acceso no está listo, hemos optado por adelantar el segundo acceso. Cuando se termine el puente Santa Rosa a fines del 2026, este puente modular lo vamos a reemplazar por otro puente metálico definitivo. Nosotros no podemos habilitar una infraestructura que no sea segura", puntualizó.